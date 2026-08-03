Буданов: Война для России стратегически зашла в тупик 3.08.2026, 17:58

КИРИЛЛ БУДАНОВ

ФОТО: ТСН

Операция по принуждению Путина к миру будет продолжаться.

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что война для России зашла в тупик, сообщает ТСН.

По его словам, операция по принуждению России к миру будет продолжаться.

«Не так важно, как войти в этот процесс, важнее, с чем мы из него выйдем. Чтобы выйти из него с нужным нам результатом, мы должны быть сильными и сохранять единство», - подчеркнул глава Офиса президента Украины.

По словам Буданова, в настоящее время руководство РФ верит в то, что сможет достичь своей цели военным путем.

«Это ошибочное утверждение. И все эти годы доказывают это. Война, по сути, для них зашла в тупик. Есть какие-то боевые действия: продвижение, отсутствие продвижения, есть наши продвижения, их... Стратегически она давно уже в тупике», — пояснил он.

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