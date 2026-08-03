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Польша перехватила российский разведывательный самолет над Балтикой

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  • 3.08.2026, 18:16
Польша перехватила российский разведывательный самолет над Балтикой

Российский Ил-20 летел без плана полета и активированного транспондера.

Пару польских истребителей поднимали для перехвата российского разведывательного самолета Ил-20 в небе над Балтийским морем 3 августа, заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш в соцсети Х.

Российский самолет был перехвачен в 60 км к северо-западу от города Леба на Балтийском море. «Наше воздушное пространство не было нарушено. Самолет летел в международном воздушном пространстве без плана полета и активированного транспондера», — написал Косиняк-Камыш.

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