Трамп потребовал от нефтяных компаний США снизить цены 5 3.08.2026, 19:27

Фото: Getty Images

Президент США призвал опустить цены «сейчас же».

Президент США Дональд Трамп потребовал от Chevron и других нефтяных компаний снизить розничные цены на топливо. Соответствующее заявление он опубликовал в соцсети Truth Social, комментируя интервью главы Chevron Майка Вирта телеканалу Fox News.

«Единственное, что он удобно забыл упомянуть, так это то, что без гениальности, дальновидности, силы и стабильности администрации ТРАМПА нефтяная промышленность и наша страна были бы МЕРТВЫ!» — написал Трамп.

Американский лидер отметил, что Chevron вернулась в Венесуэлу, откуда ее «вышвырнули», и теперь компания «гораздо больше и сильнее, чем когда-либо прежде, и рассчитывает заработать состояние». Это касается и других нефтяных компаний, добавил он.

«Опустите цены на нефть для потребителей (розничные цены!) сейчас же!» — потребовал Трамп.

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