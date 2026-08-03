Горят один за одним: сколько хабов Wildberries уже подверглись атакам и где будет дальше 2 3.08.2026, 10:24

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Украинским дронам еще есть где разгуляться.

Начиная с 18 июля Украина атаковала хабы Wildberries в 14 местах – один из них находится в оккупированном Крыму. На сегодня в России осталось около 25–27 ключевых распределительных центров, которые впервые могут стать целями украинских военных в ближайшее время.

«Телеграф» изобразил на картах места, где уже горели склады компании, и те, куда может вскоре прилететь.

Хронология поражений хабов Wildberries:

-Котовск (Тамбовская область) — 18 июля

- Электросталь (Московская область) — 18 июля

- Краснодар — 22 июля

- Невинномысск (Ставропольский край) — 22 июля

- Воронеж — 23 июля

- Гусов/Калининградская обл. (или Подольск, в зависимости от подсчета сводок) — 23 июля

- Симферополь (Крым) — 24 июля

- Новосаратовка/Уткина Заводь (Ленобласть) — 24 июля

- Шушары (Санкт-Петербург) — 24 июля

- Екатеринбург — 25 июля, однако в компании заявили, что сам комплекс вроде бы не пострадал, а горела парковка.

Возможно, поражение хаба в Подмосковье планировалось также и на утро 28 июля — в Коледино пылал склад логистической компании рядом с Wildberries.

- Рязань – 29 июля. Под массированный удар беспилотников попал большой складской комплекс компании, где пострадали около 170 тысяч квадратных метров помещений.

- Пенза — 30 июля. Горел логистический комплекс российского маркетплейса Wildberries площадью около 90 тыс. квадратных метров.

- Волгоград – 31 июля. По сообщениям мониторинговых каналов, под удар попал распределительный центр компании площадью около 44 тысяч квадратных метров. Этот логистический хаб обслуживает Волгоградскую, Астраханскую и ряд соседних областей РФ. После атаки над районом объекта зафиксировали густой дым.

- Новосемейкино (Самарская область) — 2 августа. Площадь комплекса, загоревшегося после удара, составляет около 130 тысяч квадратных метров; он был открыт в мае 2025 года.

- Хрястово (Владимирская область) — 3 августа. Площадь комплекса — около 172 тысяч квадратных метров. Это один из крупнейших хабов, через него проходят товарные потоки между Московской областью, центром, северо-западом и севером европейской части России.

Удары по складской инфраструктуре Wildberries продолжают наносить компании значительные потери. По данным российских СМИ, по состоянию на конец июля повреждены оказались почти 15,4% всех складских площадей маркетплейса. В Wildberries заявили, что для полной оценки ущерба понадобится не менее 30 дней, после чего компания планирует приступить к компенсационным выплатам продавцам, чьи товары хранились на пострадавших объектах.

По информации Reuters, российские власти рассматривают возможность государственной помощи. Эксперты оценивают, что Wildberries уже полностью потеряла от 6,5% до 9% своих складских мощностей, а совокупные потери могут превысить годовую чистую прибыль объединенной компании Wildberries&Russ.

Также стоит добавить, что пока остались не уничтожеными около 25-27 ключевых распределительных центров, не считая мелких пунктов выдачи заказов (УВД) и сортировочных пунктов.

В зоне риска (радиус до 1500 км) сейчас находятся около 10-12 крупных хабов в Поволжье (Самара, Казань, Саратов, Волгоград) и центральной России. Хотя долететь может и гораздо дальше.

Почему украинские дроны атакуют логистические центры Wildberries

Wildberries – это русский маркетплейс. Основной вид деятельности – продажа товаров повседневного потребления. Однако логистические хабы «Вайлдберриз» россияне используют для обеспечения поставки подсанкционных комплектующих для производства дронов, навигационного оборудования и т.п. Был там также отдельный раздел «Товары для СВО» (так россияне называют войну против Украины). Wildberries скрыли этот раздел и соответствующий тег, однако найти товары военного назначения до сих пор можно.

Помимо логистического значения Wildberries играет важную роль в российской экономике, сотрудничая с крупными банками и выполняя отдельные государственные заказы. Главный конструктор и совладелец компании Fire Point Денис Штилерман отмечал, что возможный крах Wildberries может серьезно ударить по российской банковской системе, прежде всего по банку «ВТБ», предоставившему маркетплейсу кредиты на триллионы рублей и рискующий понести столь большие убытки.

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