Ученые считают, что новая физика существует 2 3.08.2026, 10:32

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Невидимая материя наполняет Вселенную гравитацией.

Лишь 15% Вселенной состоит из видимой материи, из которой состоят планеты, звезды и галактики. Остальная часть Вселенной – это невидимая темная материя, которая взаимодействует с обычной материей только с помощью гравитации. Она необходима для того, чтобы галактики и скопления галактик не распались на части.

Найти темную материю напрямую пока не удалось. Физики считают, что она может превращаться в гипотетические гравитоны, которые могут наполнять Вселенную гравитацией. Ученые считают, что нужно искать признаки распада темной материи на гравитационные частицы, которые, в свою очередь, могут затем превращаться в частицы света.

Таким образом можно увидеть темную материю. Исследование опубликовано в журнале Physical Review D, пишет ScienceAlert (перевод - «Фокус»).

Гравитоны — это гипотетические частицы, которые, как считается, являются переносчиками гравитации, как, например, фотоны (частицы света) являются переносчиками электромагнитной силы. Гравитация и электромагнетизм – это две из четырех главных сил Вселенной.

Никто никогда не видел гравитоны, но это не значит, что они не могут существовать. Новая теория предполагает, что частицы темной материи в ранней Вселенной могли распадаться на гравитоны, которые, возможно, затем превратились в гамма-излучение при распространении через магнитные поля между галактиками.

Вероятно, такой распад происходит в нитях из газа и пыли, составляющих космическую паутину. Это крупнейшая структура во Вселенной. Эти нити занимают около 30% всей наблюдаемой Вселенной, за пределами которой все галактики удаляются от нас быстрее скорости света по мере расширения космоса.

Физики считают, что распад темной материи на гравитоны можно обнаружить с помощью избыточного гамма-излучения по сравнению с фоновым уровнем гамма-излучения во Вселенной.

Также физики считают, что преобразование темной материи в гравитоны происходит не в центрах галактик, где чаще всего ищут прямые признаки существования этого невидимого вещества, а в межгалактическом пространстве.

Авторы исследования говорят, что процесс распада темной материи не выходит за рамки Стандартной модели физики элементарных частиц. Но новая физика состоит в том, что темная материя может распадаться на гравитоны.

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