Вышел на свободу политзаключенный Сергей Ярошевич 1 3.08.2026, 10:46

Сергей Ярошевич

Он был осужден на 6 лет и 3 месяца колонии.

Вышел на свободу политзаключенный Сергей Ярошевич, об этом в Facebook написала его жена, экс-политзаключенная Антонина Коновалова.

В мае 2021 года Сергей (был осужден на 6 лет и 3 месяца колонии «Мой папа очень честный, он против этих двух дураков» - Новости Беларуси - Хартия'97) по делу телеграм‑ канала «Армия с народом».

«Малыши наконец дождались папу на свободе и в безопасности. Больше всего хочется, чтобы этот день наступил для каждого политзаключенного, чтобы каждый оказался в объятиях самых дорогих людей, чтобы больше никто не ждал своих близких за колючей проволокой», — написала Антонина.

Сергея задержали в октябре 2020 года и позже осудили по статьям «о грубом нарушении порядка» (статья 342 УК), «подготовке и участии в массовых беспорядках» (части 2 и 3 статьи 293 УК). Изначально Сергея приговорили к 5 годам и 6 месяцам колонии. Однако уже в заключении мужчину судили еще раз, по статье «о неповиновении администрации колонии» (статья 411 УК) суд добавил ему еще девять месяцев.

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