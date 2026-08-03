ОПЕК+ отменяет добровольные ограничения 3.08.2026, 10:31

Добыча нефти будет увеличена.

Альянс из семи стран ОПЕК+, в который входят Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман, в воскресенье, 2 августа, принял решение увеличить квоты на добычу нефти на сентябрь на 188 000 баррелей в сутки.

Об этом говорится в их пресс-релизе. Тем самым «семерка» завершила возвращение на рынок объемов, ранее сокращенных в рамках второго этапа добровольных ограничений (в общей сложности на 1,65 млн баррелей в сутки). Первый этап — сокращение на 2,2 млн баррелей в сутки — был свернут в сентябре 2025 года.

С 2023 года страны сознательно сдерживали добычу для поддержания цен на нефть; теперь от этой политики окончательно отказались, и начинается подготовка к переговорам о квотах на 2027 год с участием всей группы, а не только «семерки».

«ОПЕК+ завершила отмену добровольных сокращений добычи. Следующей задачей станет управление избыточным предложением, которое может возникнуть по мере нормализации экспортных потоков», — приводит CNBC слова аналитика Rystad Energy Хорхе Леона.

«Завершив кампанию по восстановлению добычи, ОПЕК+ не имеет особых стимулов спешить с дальнейшими изменениями в поставках. Наш базовый сценарий предполагает паузу в четвертом квартале, пока группа будет готовиться к переговорам о квотах на 2027 год», — сказал Леон.

Несмотря на фактический отказ от квот, страны Персидского залива, входящие в ОПЕК+, пока не могут соответствующим образом увеличить добычу (в июне она и вовсе упала до уровней конца 1980-х), поскольку после начала войны Иран перекрыл Ормузский пролив, через который на мировой рынок поступало около 20 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки из Персидского залива. Россия также существенно отстает от своей квоты после украинских ударов по НПЗ.

Ранее сообщалось, что 6 июля 2026 года мировые цены на нефть несколько снизились после того, как страны ОПЕК+ договорились с августа увеличить целевые объемы добычи .

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