В центре Варшавы нашли снаряд Второй мировой войны 4.08.2026, 15:10

Фото: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

На место были направлены военные саперы, а прилегающая территория оцеплена.

В центре Варшавы обнаружили неразорвавшийся боеприпас времен Второй мировой войны, сообщает TVP.

Находку сделали на оживленной магистрали Алея Солидарности в самом сердце польской столицы.

После того, как строительные бригады подняли тревогу около 8 утра по Минску, сотрудник специализированного полицейского подразделения провел предварительный осмотр. «Он предварительно подтвердил, что находка может относиться ко временам Второй мировой войны», — сообщил представитель полиции изданию TVP Info.

На место были направлены военные саперы, а прилегающая территория оцеплена, что вызвало серьезные сбои в автомобильном движении и работе общественного транспорта.

В зону оцепления попали проспект Яна Павла II и транспортная развязка Rondo ONZ, а также улицы Свентокшиска и Маршалковска и площадь Плац Банковы.

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