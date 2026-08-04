В центре Варшавы нашли снаряд Второй мировой войны
- 4.08.2026, 15:10
На место были направлены военные саперы, а прилегающая территория оцеплена.
В центре Варшавы обнаружили неразорвавшийся боеприпас времен Второй мировой войны, сообщает TVP.
Находку сделали на оживленной магистрали Алея Солидарности в самом сердце польской столицы.
После того, как строительные бригады подняли тревогу около 8 утра по Минску, сотрудник специализированного полицейского подразделения провел предварительный осмотр. «Он предварительно подтвердил, что находка может относиться ко временам Второй мировой войны», — сообщил представитель полиции изданию TVP Info.
На место были направлены военные саперы, а прилегающая территория оцеплена, что вызвало серьезные сбои в автомобильном движении и работе общественного транспорта.
В зону оцепления попали проспект Яна Павла II и транспортная развязка Rondo ONZ, а также улицы Свентокшиска и Маршалковска и площадь Плац Банковы.