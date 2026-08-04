БЖД меняет график движения поездов на север Беларуси 1 4.08.2026, 14:39

Некоторые рейсы в августе временно отменят.

Белорусская железная дорога предупредила об изменениях в расписании поездов на участке Минск – Орша, сообщает пресс-служба перевозчика.

Корректировки связаны с проведением ремонтных и строительных работ и будут действовать с 10 по 13 августа и с 17 по 20 августа. В эти дни часть поездов межрегиональных, региональных линий бизнес- и экономкласса будет курсировать по измененным расписанию и маршрутам, а некоторые рейсы временно отменят.

Так, поезд №704 Минск – Витебск будет отправляться со станции Минск-Пассажирский в 12:25 и прибывать в Витебск в 16:05. Поезд №866 Минск – Орша отправится в 16:08 и прибудет на станцию Орша-Центральная в 18:28. Обратный поезд №865 Орша – Минск будет отправляться в 19:20 и прибывать в столицу в 22:03.

Кроме того, 10 и 17 августа поезд региональных линий экономкласса №6027 Борисов – Институт Культуры будет следовать только до станции Минск-Восточный, а составы региональных линий экономкласса Минск – Борисов – Орша будут следовать по измененным расписанию и маршрутам.

Пассажирам рекомендуют заранее уточнять расписание и учитывать изменения при планировании поездок. Узнать актуальную информацию о расписании поездов БЖД можно по телефону 105 или в приложении «БЧ. Мой поезд», а также на сайте перевозчика. Белорусская железная дорога приносит извинения за временные неудобства.

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