БЖД меняет график движения поездов на север Беларуси

БЖД меняет график движения поездов на север Беларуси1
- 4.08.2026, 14:39
Некоторые рейсы в августе временно отменят.
Белорусская железная дорога предупредила об изменениях в расписании поездов на участке Минск – Орша, сообщает пресс-служба перевозчика.
Корректировки связаны с проведением ремонтных и строительных работ и будут действовать с 10 по 13 августа и с 17 по 20 августа. В эти дни часть поездов межрегиональных, региональных линий бизнес- и экономкласса будет курсировать по измененным расписанию и маршрутам, а некоторые рейсы временно отменят.
Так, поезд №704 Минск – Витебск будет отправляться со станции Минск-Пассажирский в 12:25 и прибывать в Витебск в 16:05. Поезд №866 Минск – Орша отправится в 16:08 и прибудет на станцию Орша-Центральная в 18:28. Обратный поезд №865 Орша – Минск будет отправляться в 19:20 и прибывать в столицу в 22:03.
Кроме того, 10 и 17 августа поезд региональных линий экономкласса №6027 Борисов – Институт Культуры будет следовать только до станции Минск-Восточный, а составы региональных линий экономкласса Минск – Борисов – Орша будут следовать по измененным расписанию и маршрутам.
Пассажирам рекомендуют заранее уточнять расписание и учитывать изменения при планировании поездок. Узнать актуальную информацию о расписании поездов БЖД можно по телефону 105 или в приложении «БЧ. Мой поезд», а также на сайте перевозчика. Белорусская железная дорога приносит извинения за временные неудобства.