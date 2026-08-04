Драпатый и «Мадяр» наводят страх на россиян 1 Виктор Трегубов

4.08.2026, 14:43

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Иллюстративное фото: kafanews.com

Идеологическая победа Украины.

Уныние — это то, что мы смогли вселить в российские массы. И в первую очередь потому, что мы им в конце концов доказали: мы можем то, чего не могут они. Даже самым ватниковым ватникам. Даже тем, кто десять лет жил в неведении и притворялся, что их не бьют, а если кто-то и бьет — то это не те несчастные полудурацкие украинцы, а мировое правительство и королева Елизавета (пусть и уже покойная).

Комбинированные удары по энергетике и по Wildberries убедили их в том, что это все-таки украинцы. Вот дрон за окном, вот столб дыма, а вот ты включаешь VPN, заходишь в Threads и можешь напрямую пообщаться с SMM-щиками подразделений, которые запускали эти дроны. Еще и видео посмотреть, как именно тебя долбят. С разных ракурсов.

И отдельно, к тому же, они увидели системное преимущество ситуации, в которой власть вынуждена прислушиваться к обществу. Ведь они веками убеждали себя, что это неправильно, что такая «дер*мократия» вредна. А теперь они видят, как главнокомандующим назначили молодого, ловкого, авторитетного в войсках, — и они завидуют. Самой концепции того, что главнокомандующим может стать тот, кто начал войну в звании комбата, а не, как в советском анекдоте: «Генералом, Вовка, фиг ты станешь, у генералов свои внуки есть».

А еще у нас на дронах «Мадяр», который на них ужас наводит. А у них на дронах человек с позывным «Унитаз», который торговал сантехникой, а сейчас пилит госзаказы.

Они теперь хотят, как у нас. Но они знают, что если кто-то из них выступит с такой же инициативой… Не то что «ничего не будет», а как раз будет. Будет больно, накажут демонстративно, чтобы знал, как раскачивать систему.

И вот они сравнивают эти две системы, эти «два мира, два Шапиро» — и возникает оно. Уныние.

Я считаю, это идеологическая победа.

Виктор Трегубов, «Фейсбук»

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