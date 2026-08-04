На женском «Тур де Франс» разгорелся необычный скандал 1 4.08.2026, 14:58

1,710

Фото: Fotoburo Cor Vos

Команды подозревают соперниц в получении аэродинамического преимущества.

Несколько женских велокоманд, выступающих на знаменитом соревновании «Тур де Франс», призвали судей обратить внимание на возможное мошенничество соперниц, передает издание wielerflits.bе.

Камнем преткновения стали подкладки в бюстгальтерах. Недовольные соперницы считают, что девушки специально увеличивают размер груди с помощью подкладок, чтобы создать дополнительный аэродинамический обтекатель.

— Мы говорим о Chest Fairing, с помощью которого изменяется воздушный поток вокруг тела, благодаря чему уменьшается избыточное давление на бедра. В результате гонщик испытывает меньшее сопротивление воздуха. Нельзя сказать, что в гонке с раздельным стартом это дает преимущество в десятки секунд, но на дистанции 20—30 километров это может принести несколько секунд, которые способны оказаться решающими, — объяснял суть претензии Берт Блокен, известный профессор аэродинамики, изучающий движение воздуха в профессиональном велосипедном спорте.

Регламент UCI запрещает искусственное изменение морфологии тела с помощью пенопласта, прокладок или пластиковых форм. Нарушение наказывается немедленной дисквалификацией и штрафом до 1 тыс. швейцарских франков, однако на данный момент это правило практически не соблюдается. Теперь, похоже, ситуация изменится.

Команды, подавшие протест, предлагают простое решение: женское жюри должно проверять гонщиц сразу после финиша в закрытых палатках. Это гарантирует, что спортсменки не смогут спрятать под аэроодеждой дополнительные подкладки.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com