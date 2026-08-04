Берлин подтвердил применение новейшей немецкой гаубицы в Украине

Берлин подтвердил применение новейшей немецкой гаубицы в Украине4
- 4.08.2026, 14:31
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Уникальная артиллерийская система способна вести огонь прямо во время движения.
Министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил применение новейшей колесной гаубицы RCH-155 на фронте. Во время визита на завод KNDS он отметил, что система пользуется большим одобрением в Украине, пишет Bild (перевод — сайт Charter97.org).
RCH-155 — уникальная артиллерийская система, способная вести огонь прямо во время движения. Эта характеристика делает ее практически неуязвимой для контрбатарейного огня и дронов-камикадзе.
Установка полностью автоматизирована и управляется экипажем всего из двух человек. Для сравнения, ее предшественница PzH 2000 требует участия пяти бойцов. RCH-155 развивает скорость до 100 км/ч, делает до девяти выстрелов в минуту и поражает цели на дистанции более 50 километров.
Украина получит 54 такие системы. Помимо Киева, контракты на поставку RCH-155 уже заключили Великобритания, Швейцария и Бундесвер. Берлин не раскрывает точное количество переданных установок.