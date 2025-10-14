Политзаключенную Елену Лазарчик отправили в ПКТ 14.10.2025, 12:33

Елена Лазарчик

Ранее ее несколько раз помещали в ШИЗО.

Осужденную на 9,5 лет колонии активистку гражданской кампании «Европейская Беларусь» Елену Лазарчик отправили в ПКТ (помещение камерного типа), об этом пишет «Радыё Свабода» со ссылкой на свои источники.

Из-за чего и как надолго Елену отправили в ПКТ — неизвестно. Ранее ее несколько раз помещали в ШИЗО (штрафной изолятор).

По словам источника «Свабоды», Елена похудела в заключении, у нее ухудшается состояние здоровья. Адвоката к ней не пускают.

Елене Лазарчик 51 год, она — активистка «Европейской Беларуси», вдова активиста и защитника Куропат Сергея Мацкойтя (он умер в 2023 году).

В сентябре 2022 года Елену приговорили к 8 годам колонии, ее обвинили по статьям об оскорблении Лукашенко (статья 368 УК), создании «экстремистского формирования» или участии в нем (статья 361-1 УК), разжигании вражды (статья 130 УК) и грубом нарушении порядка (статья 342 УК). Позже ей добавили еще полтора года колонии по статье о неповиновении администрации колонии (статья 411 УК). С тех пор Елена находится в ИК-24 в Заречье, колонии, куда отправляют отбывать срок женщин, которых осудили повторно.

