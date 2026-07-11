Экс-политзаключенному Игорю Карнею аннулировали белорусский паспорт

Экс-политзаключенному Игорю Карнею аннулировали белорусский паспорт1
- 11.07.2026, 10:36
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В Португалии он остался без легальных документов.
Бывший политзаключенный и журналист Игорь Карней, освобожденный по договоренностям с США 21 июня 2025 года, остался в Португалии без единого легального документа. Об этом он написал в своем аккаунте в Facebook.
«Постколониальный бомж: минус — виза и паспорт, плюс — замороженный процесс «защиты». В конце концов закончилась и последняя бумажка, которая придавала хоть какую-то легитимность на этом свете. Это я про национальную литовскую визу, которую получил вскоре после июньского выдворения-2025 — первой из более-менее массовых сделок в торговле политзеками», — написал Игорь Карней.
Экс-политзаключенный рассказал, что сначала не смог легализоваться по программе воссоединения семьи, поскольку от него потребовали справку о несудимости. После этого он был вынужден подать заявление на получение международной защиты. За это время стало известно, что в Беларуси аннулировали его паспорт.
«Ну и контрольный выстрел — уже из «хрустального сосуда». Трудно сказать, когда это случилось, но узнал, как пошли первые сигналы от выдворенных коллег: кровавый режим в бонусном формате мелкой пакости обнулил паспорт, несмотря на прописанную его пригодность до 2030 года».