Иран восстанавливает ядерные объекты 11.07.2026, 10:31

Появились спутниковые снимки.

Иран начал восстановительные работы на части объектов своей ядерной программы после американских и израильских ударов.

Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки, проанализированные журналистами CNN совместно с Институтом науки и международной безопасности.

По данным телеканала, на снимках за июнь и июль видны признаки ремонтных работ на объектах, где, вероятно, мог храниться обогащенный уран.

Сначала над местами ударов были установлены временные укрытия. Впоследствии на территории зафиксировали бетономешалки, а временные конструкции заменили защитными сетками.

Фото: CNN

Фото: CNN

Фото: CNN

Эксперты полагают, что использование тяжелой строительной техники и активное движение грузовиков свидетельствуют о подготовке к устранению повреждений, нанесенных ударами США и Израиля.

По данным CNN, активность была зафиксирована, в частности, на объекте в районе Парчина близ Тегерана, который неоднократно подвергался ударам в ходе американской военной операции, а также на объекте, известном как гора Пиксакс.

В то же время журналисты отмечают, что на других известных ядерных объектах Ирана не было обнаружено значительных признаков повреждений. На территории комплекса в Исфахане, по их данным, наблюдалась активность ракетных подразделений.

CNN отмечает, что эти работы могут вызвать вопросы относительно соблюдения Ираном меморандума о взаимопонимании с США, заключенного в конце июня.

После взаимных ударов и обострения ситуации вокруг Ормузского пролива США и Иран заключили рамочное соглашение, предусматривавшее продление режима прекращения огня и начало переговоров об окончательном урегулировании конфликта.

Однако впоследствии боевые действия возобновились. Накануне американская сторона заявила об ударах по 90 военным целям на территории Ирана.

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