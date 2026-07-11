На Кубе — второй тотальный блэкаут за пять дней 1 11.07.2026, 10:12

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Электроэнергетическая система острова полностью отключилась.

На Кубе во второй раз за пять дней произошло общенациональное отключение электроэнергии. Государственная энергетическая компания UNE (Unión Eléctrica UNE) в пятницу, 10 июля, сообщила в Facebook, что «полное отключение Национальной электроэнергетической системы» зафиксировано в 16:30 по местному времени (22:30 по Минску), пишет «Немецкая волна».

Позднее в компании уточнили, что в 15:55 (21:55 по Минску) произошла авария на линии 220 кВ, соединяющей Санта-Клару и Санкти-Спиритус. Это привело к сбою в Национальной энергосистеме, отключению нескольких тепловых энергоблоков и колебаниям параметров в низковольтных сетях. В совокупности эта цепочка событий и привела к полному отключению электроэнергии, добавили в UNE.

Речь идет уже о четвертом блэкауте с начала 2026 года, напомнило агентство AFP.

Куба испытывала трудности с энергоснабжением еще до того, как в январе президент США Дональд Трамп ввел нефтяную блокаду против Гаваны. Ограничения усугубили нехватку топлива для электростанций. Кроме того, в кубинской энергосистеме из-за устаревшего оборудования регулярно происходят сбои.

Президент Кубы: США хотят спровоцировать социальное восстание

Президент Кубы Мигель Диас-Канель резко раскритиковал санкционную политику США. Он обвинил Вашингтон в стремлении «спровоцировать социальное восстание», «моря страну голодом». По словам главы государства, действующая с января блокада близка к «геноциду».

До этого энергосистема Кубы полностью вышла из строя 6 июля. Страна способна самостоятельно обеспечить лишь около 40 % необходимого объема топлива. С января 2026 года США разрешили доставить на остров нефть только с одного российского танкера в конце марта, однако эти 730 тыс. баррелей были полностью израсходованы уже к маю.

Как отмечало агентство Bloomberg, американская блокада значительно усугубила хронические перебои с электроснабжением на Кубе, где проживает около 10 млн человек. В мае власти страны заявили, что полностью исчерпали запасы топлива.

Трамп хочет добиться смены режима на Кубе

За последние месяцы жители Кубы уже неоднократно сталкивались с масштабными отключениями электроэнергии. В середине марта без света на несколько часов осталась вся страна, а в мае аналогичная ситуация произошла в восточных провинциях. Кроме того, в целях экономии электроэнергии власти регулярно проводят плановые отключения, которые могут продолжаться до 24 часов, отмечало Bloomberg.

Пытаясь найти выход из затяжного кризиса, кубинские власти начали масштабные реформы, включая крупнейшую за последние 65 лет частичную приватизацию экономики. В июне 2026 года руководство страны предложило провести почти 200 рыночных реформ в надежде добиться отмены топливной блокады со стороны Вашингтона.

Однако переговоры между Кубой и США зашли в тупик. Как отмечает Bloomberg, с помощью экономического и политического давления Дональд Трамп рассчитывает добиться смены власти на Кубе и прихода к руководству страны правительства, более лояльного Соединенным Штатам.

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