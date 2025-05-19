Наталья Радина: Для победы над Россией нужно сделать три шага 19.05.2025, 13:39

Юрий Фельштинский и Наталья Радина

Путин слаб, его не стоит бояться.

Конференция по безопасности имени президента Леннарта Мэри прошла 16-18 мая в Таллинне. В ней приняли участие президент Эстонии Алар Карис, президент Финляндии Александр Стубб, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, министры иностранных дел Польши, Эстонии и Литвы Радослав Сикорский, Маргус Цахкна и Кястутис Будрис, политики и депутаты парламентов стран ЕС, ряд ведущих экспертов и журналистов.

На открывающей мероприятие панели известный американский писатель и историк Юрий Фельштинский и главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина рассказали об угрозах со стороны России и Беларуси в адрес Украины и стран НАТО. Дискуссия была организована фондом «Открытая Эстония».

Наталья Радина рассказала об угрозах, которые несет для Европы режим Лукашенко, ставший абсолютной марионеткой РФ:

— В Беларуси уже более 30 лет пророссийская диктатура. Страна является российским плацдармом для агрессии. Военный союз Беларуси и России имеет ярко выраженную антиукраинскую и антинатовскую направленность. Об этом свидетельствует военная доктрина Беларуси и России, это подтверждают военные учения на белорусской территории, «Запад» и «Щит», проходящие с 1999 года. В 2022 году, в результате таких же совместных белорусско-российских учений, произошло вторжение армии РФ в Украину. Именно на подобных учениях отрабатывался и прорыв к Калининграду, и ядерный удар по Вильнюсу и Варшаве. Для Запада это было очень открыто, демонстрировалась антизападная направленность и подготовка к войне против ЕС. Но, к сожалению, реакции на них не было. Вплоть до широкомасштабного нападения России на Украину.

Стоит отметить, что в декабре 2024 года Беларусь и Россия подписали Договор о гарантиях безопасности, который создает новые угрозы. На территории Беларуси могут быть размещены новые российские военные базы в дополнение к тем, что мы имеем сегодня. Сейчас на территории Беларуси размещены системы первого эшелона российской ПВО, российская станция слежения в Ганцевичах и узел связи ВМФ РФ в Вилейке. Также в стране находится разветвленная сеть военных аэродромов — более 20. В любой момент сотни российских самолетов могут появиться на десятках белорусских аэродромов.

В этом году на территории Беларуси пройдут крупные российско-белорусские учения «Запад-2025». По данным украинских источников и американского Института изучения войны, для проведения этих учений в Беларусь к сентябрю могут быть введены 10 российских дивизий — порядка 100 000 военнослужащих.

В ходе учений не исключено повторное нападение на Украину с территории страны и даже нападение на страны НАТО, в первую очередь — страны Балтии.

Не стоит заблуждаться, что Россия не состоянии сегодня воевать на нескольких фронтах. Да, сегодня ей может не хватать танков и другой тяжелой военной техники, но война изменилась — и тактически, и стратегически. Сегодня война — это дроны. И Россия производит БПЛА в огромном количестве.

Наталья Радина

Наталья Радина предупреждает — Литва, Латвия и Эстония находятся под угрозой:

— В 20 километрах от белорусской границы находится Вильнюс, в 30 километрах Даугавпилс, в одном километре от российской границы находится Нарва. При использовании современных дронов эти территории можно довольно легко и быстро оккупировать.

Как предотвратить эту угрозу? Необходимы решительные военные и политические шаги. В военном плане Европе сегодня необходимо укреплять свою оборону очень быстро, быть готовой к немедленному отражению атаки со стороны России. И Европейскому cоюзу, и оборонному блоку НАТО необходимо как можно скорее реформировать свои неповоротливые и бюрократические системы, чтобы быть способными защищать свои границы.

Как только белорусские и российские войска приблизятся к границам стран Балтии, нужно немедленно вступать в войну с Россией, нанося ответные удары по ее территории, вплоть до Москвы.

Возможно, вас шокирует эта мысль, но когда я слышу недоумение, «почему нужно бить по Москве», у меня появляется вопрос: «А почему можно бить по Киеву?» Мы привыкли к тому, что каждую ночь на протяжении трех лет бомбят Киев, но мы не можем себе представить, что возможны ответные удары по столице России, которая сегодня ведет эту кровавую войну. Нужно быть готовым к серьезным шагам.

В случае продолжения российского ядерного шантажа нужно размещать ядерные ракеты из арсенала Франции и Великобритании в странах, граничащих с Россией и Беларусью — Польше, Литве, Латвии. Стоит заявить, что в случае ядерного удара последует ответ. Думаю, что россияне ничего не предпримут в ответ.

Главного редактора сайта Charter97.org спросили, может ли Лукашенко влиять на решение Путина об участие в войне. Наталья Радина рассказала, что белорусский диктатор — абсолютная марионетка Кремля:

— Если мы говорим о нелегитимной власти, она существует исключительно на штыках и удерживается силовым путем за счет поддержки РФ. Лукашенко — нелегитимный правитель с 1996 года, когда он провел незаконный референдум, а в стране произошел государственный переворот.

Что касается его политики, Лукашенко — абсолютная марионетка Путина. Все эти годы он существовал на российские дотации — дешевые нефть и газ, беспроцентные кредиты, которые он не возвращал, а также была постоянная силовая помощь со стороны России. В 2020 году он удержался у власти благодаря поддержке со стороны Москвы. Поэтому в 2022 году территория Беларуси была использована Россией, а Лукашенко в этой ситуации не мог ничего противопоставить.

Говоря о будущем России, историк Юрий Фельштинский высказал мнение, что продолжение войны лишает РФ шансов на демократизацию:

— Путин находится в принципиальном лучшей ситуации, чем ранее. В лице администрации Трампа он нашел союзника. И ситуация может ухудшиться. Если мы увидим сосредоточение российских войск на территории Беларуси, это будет означать, что либо он готовит новое наступление на Киев, либо планирует нападение на Европу. Это конкретный момент, за которым нужно внимательно следить. Если мы увидим сосредоточение российских войск в Беларуси, для Европы это будет означать серьезный риск вторжения.

Если же Путин захватит Украину, российские войска не будут демобилизованы и отправлены на мирную жизнь. Они будут направлены в Европу. Сначала будет захвачена Молдова, а дальше — страны Балтии.

Хочу сказать несколько слов о будущем России. Мы все сейчас недооцениваем последствия развязанной Путиным войны. Как бы она не закончилась. От последствий этой войны Россия будет оправляться, как гитлеровская Германия, лет так 80. Чем дольше длится эта война, тем больше Россия отрезает себя от Европы. Не случайно Китай стал естественным союзником РФ. Возврат в Европу займет десятилетия, это не будет год-два-три, даже если война остановится завтра, во что я не очень верю.

Наталья Радина считает, что Запад упустил момент, когда Россия начала восстанавливать империю:

— Я убеждена, что в 91-м году Советский Союз не распался. Из «империи зла» удалось вырваться лишь Литве, Латвии и Эстонии, которые сразу же пошли в Евросоюз и НАТО. Что касается остальных республик, они по умолчанию остались в сфере влияния России. Нет, конференции, как в Ялте в 1945 году, не было., но Запад отдал наши страны России.

Напомню, что союз России и Беларуси, про опасность которого я говорила, начал строится еще в 1995 году при демократе Борисе Ельцине. И Запад не обращал на это внимание. Новый захват территорий и восстановление СССР начался именно с Беларуси. Война в Украине началась в 2014 году, а в 1995 году Россия начала восстанавливать Советский Союз через захват Беларуси с помощью диктатора Лукашенко.

Такая же ситуация и в других постсоветских странах — диктатуры в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане и Туркменистане существуют благодаря российской поддержке. Конечно, там и Китай играет свою роль, но империя продолжает поддерживать свое влияние в этих странах.

Журналистка обращает внимание на то, что у Запада не было стратегии в отношении Беларуси:

— Не было серьезной поддержки демократической оппозиции, которая боролась с Лукашенко с 1994 года, когда он пришел к власти, не было серьезного давления на режим, активно шла торговля с Беларусью. Страны ЕС и Украина активно закупали и белорусские нефтепродукты, сделанные из российской нефти, и белорусский калий. На ситуацию с правами человека просто закрывали глаза — делались заявления, вводились «визовые санкции» против чиновников, но не более того. Экономические санкции против Лукашенко начали вводить лишь в 2021 году, когда он посадил самолет Ryanair с блогером на борту. То есть когда пошел на прямой террористический акт. Потом их вели, когда с территории Беларуси на Польшу, Литву и Латвию нападали мигранты. Затем — после начала войны. А до этого, несмотря на события 2020 года, когда миллион белорусов вышел на улицы, а Лукашенко жестоко подавил эти протесты, экономических санкций не было.

Если бы Евросоюз реагировал в августе-сентябре 2020 года, возможно, удалось бы победить эту диктатуру и не было нападения на Украину с территории Беларуси. Упущен огромная возможность. И все из-за того, что закрывали глаза, торговали с режимом, пользовались тем, что Беларусь — транзитная страна, но не обращали внимание на страдание белорусского народа.

Юрий Фельштинский обратил внимание на то, что за спиной Путина стоят спецслужбы, который фактически управляют Россией:

— На Путина не нужно смотреть, как на одинокого диктатора типа Лукашенко. За спиной «коллективного путина» стоит самая большая спецслужба в мире, у которой огромный бюджет. Создан режим, который ближе всего к фашистскому, но у него остаются открытые границы и отсутствие смертной казни. Мы имеем дело с серьезным противником, которым является Госбезопасность.

Разница между СССР и сегодняшней Россией в том, что раньше КГБ находился под политическим контролем Компартии, а также бюджетом, который спецслужбы получали от государства. В нынешней России спецслужбы управляют страной без контроля, а бюджет — все ресурсы РФ. Это принципиально другая система. Впервые в истории, без преувеличения, государством управляет Госбезопасность. Задачи спецслужб агрессивные, амбиционные и остановить их сегодня можно только благодаря Украине. Если «украинская дамба» будет прорвана, Россия начнет войну против России.

Юрий Фельштинский

Наталья Радина соглашается с Юрием Фельштинским, что главной задачей Европы должна стать помощь Украине:

— Но самое главное — перестать боятся Россию. Нужно обратить внимание на экономические показатели. ВВП ЕС и Великобритании в номинале — 22 триллиона евро, а ВВП России — два триллиона. Огромная страна, а такие цифры. Плюс сейчас они тратят колоссальные средства на войну. Это деньги в никуда, Россия теряет население и рабочую силу. Нужно просто поднапрячься и ввести реально жесткие санкции, прекратить покупать нефть, ввести эмбарго на нефть, нефтепродукты, газ. Также помочь Украине. Также, о чем постоянно говорит Юрий Фельштинский, нужно разрешить бить дальнобойными ракетами по Москве. Тогда война закончится.

Когда сегодня говорится об укреплении обороноспособности Евросоюза и выделение на это 1 триллиона евро, нужно обязательно включать в этот проект медиа. Потому что война идет и на информационном поле. Поддержка медиа, которые противостоят российской пропаганде, крайне важна. Если говорить о Беларуси, независимые медиа находятся в очень сложном положении.

Я — главный редактор крупнейшего в стране сайта «Хартия’97». Мы работаем уже 28 лет. У нас огромная аудитория в Беларуси, но ситуация критическая, нет поддержки со стороны европейских фондов. С США все понятно, Трамп все перекрыл, но европейцы не понимают, насколько важна работа белорусских независимых СМИ, «распропагандировавших» белорусскую армию, которая в результате не вступила в войну. Территория для войны была предоставлена, ракеты летели, а армия в войну не вступила, ведь белорусские военнослужащие не хотят воевать. И в этом заслуга нас, белорусских медиа.

Однако мы перестали быть интересны Западу. Недавно я разговаривала с одним европейским дипломатом, он сказал: «Наверное, мы уже не будем поддерживать демократизацию в Беларуси и независимые медиа, нам нужно оборону укреплять». И это огромная ошибка. Нужно понимать, что война идет в информационном поле. Поэтому нужно вкладывать деньги и оказывать поддержку реальным проектам, которые влияют на людей.

Юрия Фельштинского спросили, почему россияне идут воевать. Историк убежден, что граждане РФ делают осознанный выбор:

— Подчеркну, что в России нет смертной казни. Молодой человек, который идет в армию по призыву или на контрактной основе, безусловно, имеет возможность не идти убивать. В стране остаются открытыми границы. Люди, идущие воевать в Украину, имеют выбор, которым они не воспользовались. Исторически в России человеческая жизнь ничего не стоила. Россия во всех воинах всегда теряла больше людей, чем все остальные участники. Люди привыкли к тому, что их жизнь ничего не стоит. Поэтому у Путина есть ресурсы для перманентной войны. В этом формате войну он может вести долго.

Вопрос в том, как заставить его остановиться. Мы надеялись, что Путин переставит воевать сам, поняв, что цена за эту войну слишком велика. Запад придерживался безумной тактики: Россия не должна победить, Украина не должна проиграть. Эта была совместное решение Европы и США. На Западе боялись, что поражение России приведет к ядерной эскалации, а распад РФ приведет к еще большей дестабилизации.

Наталья Радина призвала европейцев не боятся распада России:

— Война против Украины дестабилизирует саму РФ. Внутренние конфликты неизбежны. Возможны новые войны уже на территории самой России. В любом случае даже при демократизации российской политики народы РФ будут иметь право на самоопределение, что тоже приведет к ее распаду. Это неизбежно. Поэтому не надо себя обманывать, что это никогда не произойдет, а нужно думать, что делать в этом случае.

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