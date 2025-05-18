На учениях в Беларуси будут отрабатывать удары тактическим ядерным оружием

На учениях в Беларуси будут отрабатывать удары тактическим ядерным оружием10
- 18.05.2025, 16:34
- 3,066
Также будут тестировать «Орешник».
Учения российско-белорусские учения «Запад-2025» будут направлены против западных стран, учтут опыт войны с Украиной и отработают ядерный удар. Об этом заявил заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных сил Военной академии Беларуси Андрей Богодель.
«Эти учения не будут иметь абстрактный характер. Мы именно учтем проведение учений Соединенными Штатами и их союзниками, учтем военно-политическую обстановку, складывающуюся сегодня в нашем направлении. Исходя из этого, мы проведем данные учения», — рассказал госТВ Богодель.
По его словам, в этих учениях прежде всего будут отработаны «самые современные формы и способы применения войск» с учетом ведения войны в Украине.
«Будет ли применение «Орешника» и тактического ядерного оружия отрабатываться? Можно предположить, что да», — сказал он.