На учениях в Беларуси будут отрабатывать удары тактическим ядерным оружием 10 18.05.2025, 16:34

3,066

Также будут тестировать «Орешник».

Учения российско-белорусские учения «Запад-2025» будут направлены против западных стран, учтут опыт войны с Украиной и отработают ядерный удар. Об этом заявил заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных сил Военной академии Беларуси Андрей Богодель.

«Эти учения не будут иметь абстрактный характер. Мы именно учтем проведение учений Соединенными Штатами и их союзниками, учтем военно-политическую обстановку, складывающуюся сегодня в нашем направлении. Исходя из этого, мы проведем данные учения», — рассказал госТВ Богодель.

По его словам, в этих учениях прежде всего будут отработаны «самые современные формы и способы применения войск» с учетом ведения войны в Украине.

«Будет ли применение «Орешника» и тактического ядерного оружия отрабатываться? Можно предположить, что да», — сказал он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com