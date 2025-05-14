Украинский депутат: В Беларуси готовится операция прикрытия 5 14.05.2025, 7:43

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Олег Дунда

Путин может напасть на страны Балтии.

Путин предложил начать переговоры с Киевом 15 мая в Стамбуле. Владимир Зеленский заявил, что будет ждать Путина в столице Турции лично. Состоятся ли эти переговоры? Могут ли они принести мир?

Свою оценку этих и ряду других событий сайту Charter97.org дал депутат Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Олег Дунда:

— Давайте определимся: переговоры какого рода должны состояться в Стамбуле?

Переговоры на уровне глав государств — маловероятны. Москва направит в Стамбул Владимира Мединского, которого поддержит группа чиновников невысокого уровня. Это следует из слов Путина о том, что нужно «начать с той точки, на которой остановились в 2022 году».

Офис президента Украины уже заявил: Зеленский будет встречаться только с Путиным. С чиновниками и подхалимами он встречаться не намерен.

На сегодняшний день не существует точки компромисса, и у Москвы нет желания прекращать войну и агрессию. Соответственно, надеяться на успешные переговоры и перемирие не приходится.

— Какие шаги может предпринять Путин в ближайшее время, чтобы повысить ставки в противостоянии?

— Ситуацию нужно рассматривать с точки зрения обстановки на фронте. Путин будет наращивать давление на всех фронтах — от Угледара до Запорожья и Сумской области. Но это давление затяжное и крайне малоэффективное. Оно не дает Москве никакого стратегического преимущества.

Именно поэтому велика вероятность, что в какой-то момент Путин решит «поднять ставки» и «перевернуть стол» — начать операцию по оккупации Балтийского региона.

Об этом говорят и европейские партнеры, только они считают, что это возможно через три года. Я же считаю, что Москва прекрасно понимает: Европа начала процесс перевооружения, и в каком состоянии она будет через три года — неизвестно. Сейчас у Путина есть окно возможностей, когда европейские армии и силы обороны не готовы к военной операции, не говоря уже о защите стран Балтии.

— Совместные российско-белорусские учения «Запад-2025» запланированы на ближайшие месяцы. Уже сейчас фиксируются перемещения российских войск по территории Беларуси. Может ли Москва использовать эти учения в качестве прикрытия для этого нападения?

— Безусловно, речь идет именно об операции прикрытия. Более того, буквально несколько дней назад Балтийский флот РФ официально заявил, что этим летом проведет около 50 учений в Балтийском море.

Фактически эти учения позволят Москве перекрыть любые каналы поддержки Литвы, Латвии и Эстонии со стороны стран Скандинавии и нарушить военную логистику. Это создаст угрозу полной изоляции Балтийского региона.

— Вы говорили, что ВСУ следует действовать решительно против режима Лукашенко и войти в Беларусь. Может ли ответом на провокации с территории Беларуси стать активные действия Украины на белорусской территории?

— Украина должна демонстрировать, что в ответ на провокации, возможную операцию в Балтике, она может предпринять подобного рода действия. Как говорят Эммануэль Макрон и Кир Стармер, это и есть «стратегическая неопределенность».

Украина должна публично демонстрировать готовность к подобным операциям в случае удара Москвы по Балтийскому региону. Более того, никто, кроме Украины, этот регион защитить не сможет.

— В тюрьмах режима Лукашенко есть много людей, пострадавших за свою проукраинскую позицию. Это рельсовые партизаны, устраивавшие диверсии на железных дорогах в начале войны. Может ли Украина каким-то образом помочь этим людям? Включить их, например, в обменные списки?

— Это возможно, но, к сожалению, маловероятно. Насколько мне известно, с рядом российских заключенных такие обмены уже проводились.

Но нужно понимать: в российских тюрьмах находятся тысячи украинцев, воевавших за свою страну и проливавших кровь. Именно они являются приоритетом.

— Какие отношения ждут свободную от Лукашенко Беларусь и Украину? Как вы их видите?

— Это должны быть партнерские отношения. Украина и Беларусь — соседи, мы находимся рядом. Мы фактически являемся линией, отделяющей Европу от Азии, и транзитным коридором.

После Лукашенко между нашими народами не может быть иных отношений, кроме дружественных и партнерских.

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