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Украинский депутат: ВСУ нужно заходить в Беларусь

13
  • 5.10.2024, 19:14
  • 10,314
Украинский депутат: ВСУ нужно заходить в Беларусь
Олег Дунда

Это станет ударом под дых Москве.

4-5 октября в Вильнюсе проходит 13-й Форум свободной России. В нем принимают участие известные российские оппозиционеры и эксперты из Украины и стран Евросоюза.

Во время одной из панелей Форума депутат Верховной Рады Украины, соруководитель межфракционного депутатского объединения «За деколонизацию России» Олег Дунда, высказал мнение, что только на территории Украины в войне с Россией не победить.

«Надо понимать одну вещь – выиграть войну под Покровском – невозможно. Под Угледаром невозможно. А вот выиграть войну на территории Российской империи или в Беларуси – вполне возможно.

Я глубоко уверен, что если ВСУ зайдут небольшим подразделением, белорусская армия сложит свое оружие. Это даже не уверенность, это знание. А это очень большой удар под дых Москве. Показать, что она не контролирует эту территорию, не готова защищать. Фактически, это история а-ля Пригожин», — заявил Олег Дунда.

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