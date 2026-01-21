Беларусь разместила российскую ПВО на Мозырском НПЗ 26 21.01.2026, 18:59

Нефтеперерабатывающий завод находится в 30 км от границы с Украиной.

На территории Мозырского нефтеперерабатывающего завода в Беларуси с лета 2025 года размещена система противовоздушной обороны, которая, по спутниковым снимкам, вероятно является российским зенитно-ракетным комплексом «Тор».

Об этом сообщает проект «Схемы».

По данным журналистов, обустройство позиций для системы ПВО на территории предприятия началось еще в январе 2025 года, а уже в августе там появился сам зенитно-ракетный комплекс. Согласно анализу экспертов, по габаритам и тени объекта он соответствует российской системе «Тор».

«Мы видим, что объект имеет тень, характерную для бронированной машины с башней и шасси. Его длина и ширина полностью совпадают с параметрами ЗРК «Тор». Скорее всего, это современный «Тор-М2», который изготавливается, в частности, на шасси Минского завода колесных тягачей», - пояснил авиаэксперт Анатолий Храпчинский.

Отмечается, что решение о размещении ПВО на территории НПЗ могло быть принято Александром Лукашенко с целью минимизировать риски диверсий, в том числе и со стороны России.

Интересно и то, что ряд СМИ ранее сообщали, что Россия передала Беларуси не менее 15 систем ПВО «Тор-М2».

Мозырский НПЗ расположен примерно в 30 километрах от границы с Украиной и производит бензин, дизельное топливо и другие нефтепродукты. С октября 2022 года предприятие находится под украинскими санкциями.

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ майор Роберт Бровди ранее заявлял, что Мозырский НПЗ является одним из поставщиков нефтепродуктов в Россию, в том числе через нефтепровод «Дружба», частью инфраструктуры которого является завод.

Интересно и то, что еще прошлой зимой неподалеку Мозыря часто фиксировались полеты неизвестных беспилотников, вероятно, это были российские дроны типа «Шахед». В частности, в январе 2025 года в Мозырском районе средствами противовоздушной обороны был сбит российский дрон. По данным СМИ, «Шахед» залетел в воздушное белорусское пространство на фоне российской дроновой атаки на Украину. А незадолго до этого, вдоль трассы между Мозырем и Мозырским НПЗ в районе села Пеньки появились десятки огневых точек.

