«Их армия и дипломатия проиграли Ближний Восток, Кавказ и постсоветское пространство» 26.05.2026, 19:52

Руководству РФ не избежать серьезного ответа на свои действия.

Кремлю не удастся запугать международных партнеров анонсированными ударами по Украине. Россия столкнется с еще более болезненными последствиями, в частности для нефтяной отрасли, если продолжит атаки и террор против гражданского населения. Об этом заявил в Telegram руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Коваленко.

По его словам, российская сторона заранее планировала летнюю кампанию обстрелов и давления, а сейчас пытается искусственно масштабировать представление о собственных возможностях в информационном пространстве.

- Россия проводит когнитивную операцию, которую сопровождает ракетами и террором гражданских. Обстрелы и террор летом они планировали заранее, но сейчас пытаются создавать видимость и информационно масштабировать собственные возможности. Им очень хочется, чтобы международные дипломаты испугались, как в 2022 году, но россиян уже не боятся, потому что их армия и дипломатия проиграли Ближний Восток, Кавказ и постсоветское пространство, — написал Коваленко.

Также глава ЦПД отметил, что Москва пытается использовать запугивание как инструмент давления. Однако российскому руководству не избежать серьезного ответа на свои действия. Он подчеркнул, что российские элиты способны остановить войну и прекратить запланированные удары по гражданскому населению, однако не делают этого.

