Путин в отчаянии расходует лучшие ракеты 1 26.05.2026, 18:27

Россия нанесла один из крупнейших ракетных ударов по Украине, выпустив десятки ракет различных типов по Киеву и другим регионам. По данным источников, в атаке использовались крылатые ракеты, баллистические комплексы и гиперзвуковые системы, включая «Кинжалы» и «Цирконы», пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

Сообщается, что удар стал попыткой Кремля продемонстрировать силу на фоне разговоров о якобы ухудшении военного положения. Однако, по оценкам аналитиков, подобные действия могут свидетельствовать о растущем напряжении в российских ресурсах.

Украинская система ПВО сумела перехватить значительную часть ракет, включая десятки крылатых и баллистических целей. Тем не менее часть ракет достигла целей, несмотря на многоуровневую оборону Киева.

Эксперты отмечают, что Россия все чаще применяет комбинированные атаки с использованием дронов, ракет и ложных целей, пытаясь перегрузить украинскую противовоздушную оборону. При этом, по их словам, такие удары требуют значительных затрат и могут истощать запасы высокоточного вооружения.

Украинские специалисты подчеркивают, что страна по-прежнему испытывает дефицит систем противоракетной обороны, что делает ее уязвимой перед баллистическими угрозами.

Аналитики также считают, что часть атак имеет скорее психологическую и информационную цель, чем стратегическую военную эффективность. При этом обе стороны продолжают адаптировать свои технологии и тактику, что делает воздушное противостояние все более сложным и технологичным.

