закрыть
26 мая 2026, вторник, 19:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путин в отчаянии расходует лучшие ракеты

1
  • 26.05.2026, 18:27
  • 3,266
Путин в отчаянии расходует лучшие ракеты

Украинская система ПВО сумела перехватить значительную их часть.

Россия нанесла один из крупнейших ракетных ударов по Украине, выпустив десятки ракет различных типов по Киеву и другим регионам. По данным источников, в атаке использовались крылатые ракеты, баллистические комплексы и гиперзвуковые системы, включая «Кинжалы» и «Цирконы», пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

Сообщается, что удар стал попыткой Кремля продемонстрировать силу на фоне разговоров о якобы ухудшении военного положения. Однако, по оценкам аналитиков, подобные действия могут свидетельствовать о растущем напряжении в российских ресурсах.

Украинская система ПВО сумела перехватить значительную часть ракет, включая десятки крылатых и баллистических целей. Тем не менее часть ракет достигла целей, несмотря на многоуровневую оборону Киева.

Эксперты отмечают, что Россия все чаще применяет комбинированные атаки с использованием дронов, ракет и ложных целей, пытаясь перегрузить украинскую противовоздушную оборону. При этом, по их словам, такие удары требуют значительных затрат и могут истощать запасы высокоточного вооружения.

Украинские специалисты подчеркивают, что страна по-прежнему испытывает дефицит систем противоракетной обороны, что делает ее уязвимой перед баллистическими угрозами.

Аналитики также считают, что часть атак имеет скорее психологическую и информационную цель, чем стратегическую военную эффективность. При этом обе стороны продолжают адаптировать свои технологии и тактику, что делает воздушное противостояние все более сложным и технологичным.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ложный «моральный эквивалент»
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров
Источник путинской власти иссякает
Источник путинской власти иссякает Аббас Галлямов
По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина