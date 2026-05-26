закрыть
26 мая 2026, вторник, 19:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ЕС вызвал временного поверенного в делах РФ

1
  • 26.05.2026, 19:04
  • 1,090
ЕС вызвал временного поверенного в делах РФ

Из-за угроз дипломатам.

Европейская служба внешних связей (EEAS) вызвала исполняющего обязанности постоянного представителя РФ при ЕС в связи с угрозами Москвы, призывавшей иностранных граждан и дипломатов покинуть Киев.

Об этом 26 мая сообщила в соцсети X представительница EEAS Анитта Хиппер.

По ее словам, действия РФ представляют собой недопустимую эскалацию. В Брюсселе призывают Москву прекратить нанесение ударов по гражданскому населению и приступить к подлинным мирным переговорам, начав с полного и безусловного прекращения огня. «Делегация ЕС в Украине остается в Киеве», - подчеркнула Хиппер.

Как отмечается на официальном сайте, исполняющим обязанности постоянного представителя РФ при ЕС и Евратоме в Брюсселе с 27 ноября 2024 года значится Карен Малаян.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ложный «моральный эквивалент»
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров
Источник путинской власти иссякает
Источник путинской власти иссякает Аббас Галлямов
По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина