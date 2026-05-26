ЕС вызвал временного поверенного в делах РФ 1 26.05.2026, 19:04

Из-за угроз дипломатам.

Европейская служба внешних связей (EEAS) вызвала исполняющего обязанности постоянного представителя РФ при ЕС в связи с угрозами Москвы, призывавшей иностранных граждан и дипломатов покинуть Киев.

Об этом 26 мая сообщила в соцсети X представительница EEAS Анитта Хиппер.

По ее словам, действия РФ представляют собой недопустимую эскалацию. В Брюсселе призывают Москву прекратить нанесение ударов по гражданскому населению и приступить к подлинным мирным переговорам, начав с полного и безусловного прекращения огня. «Делегация ЕС в Украине остается в Киеве», - подчеркнула Хиппер.

Как отмечается на официальном сайте, исполняющим обязанности постоянного представителя РФ при ЕС и Евратоме в Брюсселе с 27 ноября 2024 года значится Карен Малаян.

