ЕС вызвал временного поверенного в делах РФ

ЕС вызвал временного поверенного в делах РФ1
- 26.05.2026, 19:04
- 1,090
Из-за угроз дипломатам.
Европейская служба внешних связей (EEAS) вызвала исполняющего обязанности постоянного представителя РФ при ЕС в связи с угрозами Москвы, призывавшей иностранных граждан и дипломатов покинуть Киев.
Об этом 26 мая сообщила в соцсети X представительница EEAS Анитта Хиппер.
По ее словам, действия РФ представляют собой недопустимую эскалацию. В Брюсселе призывают Москву прекратить нанесение ударов по гражданскому населению и приступить к подлинным мирным переговорам, начав с полного и безусловного прекращения огня. «Делегация ЕС в Украине остается в Киеве», - подчеркнула Хиппер.
Как отмечается на официальном сайте, исполняющим обязанности постоянного представителя РФ при ЕС и Евратоме в Брюсселе с 27 ноября 2024 года значится Карен Малаян.