«Реконструкция» Брестской крепости вызвала вопросы белорусов

«Реконструкция» Брестской крепости вызвала вопросы белорусов2
- 26.05.2026, 18:12
Похожая ситуация и в Новогрудке.
На недочеты архитекторов обратил внимание пользователь Threads под ником dan_zpl_.
«Брестская крепость. Разве реконструкция полагает применение кирпича, даже не в тон родного?» — пишет он, прилагая к посту фотографии, заметил сайт Charter97.org.
«Так обычно делают нарочно, чтобы было видно, где аутентичный кирпич, а где «прилепыши», — ответил автору поста один из комментаторов. — Но тут полкрепости «прилепышей», и они были покрашены вместе с «аутентиком» в единый цвет, поэтому такой вид заполнения пустот и достройки бессмысленен на этом объекте. Вся эта реконструкция — одна сплошная профанация. Никто вообще не запаривается».
Комментаторы обратили внимание на похожие примеры, связанные с реконструкцией других памятников архитектуры Беларуси.
«То же самое в Новогрудке, — рассказал один из них. — Теперь та башня замка еще и привязана, чтобы не упала».