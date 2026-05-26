«Реконструкция» Брестской крепости вызвала вопросы белорусов 2 26.05.2026, 18:12

Похожая ситуация и в Новогрудке.

На недочеты архитекторов обратил внимание пользователь Threads под ником dan_zpl_.

«Брестская крепость. Разве реконструкция полагает применение кирпича, даже не в тон родного?» — пишет он, прилагая к посту фотографии, заметил сайт Charter97.org.

«Так обычно делают нарочно, чтобы было видно, где аутентичный кирпич, а где «прилепыши», — ответил автору поста один из комментаторов. — Но тут полкрепости «прилепышей», и они были покрашены вместе с «аутентиком» в единый цвет, поэтому такой вид заполнения пустот и достройки бессмысленен на этом объекте. Вся эта реконструкция — одна сплошная профанация. Никто вообще не запаривается».

Комментаторы обратили внимание на похожие примеры, связанные с реконструкцией других памятников архитектуры Беларуси.

«То же самое в Новогрудке, — рассказал один из них. — Теперь та башня замка еще и привязана, чтобы не упала».

