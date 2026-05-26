закрыть
26 мая 2026, вторник, 18:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Реконструкция» Брестской крепости вызвала вопросы белорусов

2
  • 26.05.2026, 18:12
  • 2,426
«Реконструкция» Брестской крепости вызвала вопросы белорусов

Похожая ситуация и в Новогрудке.

На недочеты архитекторов обратил внимание пользователь Threads под ником dan_zpl_.

«Брестская крепость. Разве реконструкция полагает применение кирпича, даже не в тон родного?» — пишет он, прилагая к посту фотографии, заметил сайт Charter97.org.

«Так обычно делают нарочно, чтобы было видно, где аутентичный кирпич, а где «прилепыши», — ответил автору поста один из комментаторов. — Но тут полкрепости «прилепышей», и они были покрашены вместе с «аутентиком» в единый цвет, поэтому такой вид заполнения пустот и достройки бессмысленен на этом объекте. Вся эта реконструкция — одна сплошная профанация. Никто вообще не запаривается».

Комментаторы обратили внимание на похожие примеры, связанные с реконструкцией других памятников архитектуры Беларуси.

«То же самое в Новогрудке, — рассказал один из них. — Теперь та башня замка еще и привязана, чтобы не упала».

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ложный «моральный эквивалент»
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров
Источник путинской власти иссякает
Источник путинской власти иссякает Аббас Галлямов
По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина