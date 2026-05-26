Армения и США заключили соглашение о «Пути Трампа»1
- 26.05.2026, 17:01
Транспортный коридор свяжет Баку и Нахичевань.
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Марко Рубио парафировали соглашение о сотрудничестве по проекту «Путь Трампа», в рамках которого планируется связать основную территорию Азербайджана с эксклавом через Армению. Также стороны подписали Устав всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран.
Церемонию подписания документов провели министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Марко Рубио. Помимо прочего, был подписан также рамочный меморандум об обеспечении добычи, переработке и поставке редкоземельных металлов и критически важных минералов.
«Не будет преувеличением сказать, что стороны перешли на исторически беспрецедентный этап, учитывая постоянные двусторонние процессы развития», — отметил после подписания Мирзоян.
8 августа в Вашингтоне президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент США Дональд Трамп подписали состоящую из семи пунктов трехстороннюю декларацию, в которой Баку и Ереван прежде всего подтвердили, что будут работать над заключением мирного соглашения. В п. 3 трехсторонней декларации стороны подтвердили, что транспортное сообщение с азербайджанским эксклавом — Нахичеванской автономной республикой — открыть надо и важно это сделать «на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции» Армении и Азербайджана.
Согласно п. 4 декларации, Ереван обязывается сотрудничать с Вашингтоном и третьими сторонами для того, чтобы организовать на армянской территории «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания».