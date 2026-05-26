Полковник британской армии: Украина перехватила инициативу 26.05.2026, 17:22

Как изменилась война с 2022 года.

Главным изменением в войне на сегодняшний день, по сравнению с 2022 годом, стало то, что за это время Украина превратилась из страны мирного времени в страну, ведущую войну. Об этом полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон сказал в интервью «24 каналу».

По его мнению, сейчас ситуация сильно отличается от начала вторжения, когда Украина «фактически еще не знала, как воевать» и имела небольшую армию. За это время, чтобы преодолеть сложную ситуацию, Украине «удалось найти такой способ ведения войны, который подходит именно ей». При этом изменения были крайне быстрыми, по военной логике.

«Большинство людей, которые сейчас служат в украинской армии, в 2022 году были гражданскими. Как военный, я знаю, что для традиционной подготовки военных требуется много времени. Но то, что вы сделали за последние четыре года, скорость этих инноваций просто поражает. Хотя дроны существовали и четыре, и пять лет назад, но именно Украина научилась использовать их наиболее эффективно», – пояснил он.

Он отметил, что с момента первого применения использование дронов вышло на новый уровень: «Украина создала собственные дроны, которые могут летать на тысячи километров, оставаться незамеченными российской разведкой и не быть сбитыми российской противовоздушной обороной».

Он согласен, что подобное не может повторить ни одна страна в мире. При этом военные Великобритании, по его словам, пытаются «как можно больше учиться у Украины этому способу ведения войны».

«Очевидно, что россияне тоже достигли определенного прогресса в этой сфере, но они и близко не достигли того уровня, который демонстрирует Украина», – добавил он.

Полковник пояснил, что речь идет не только о технологической составляющей, но и о выборе целей и стратегическом видении. По его мнению, в Министерстве обороны и спецслужбах есть люди, которые «разрабатывают этот способ ведения войны». Они определяют цели для глубоких ударов, которые ударят по России наиболее болезненно. Скоростью инноваций, которую поддерживает стойкость народа, Украина изматывает россиян. Это реальное отличие в войне, если сравнивать с 2022 годом.

Однако главное, что он отметил, это перехват инициативы, которая сейчас за Украиной:

«Украина перехватила инициативу, а в военном деле мы на протяжении всей истории видели, что когда инициатива за вами, то врагу очень трудно что-то изменить. Это похоже на супертанкер. Украинский супертанкер движется на восток. Супертанкеры движутся очень медленно, как мы видим, но они набирают импульс».

