США разрешили Польше производить ракеты для Patriot 26.05.2026, 18:04

Польская армия уже использует две батареи Patriot и ждет шесть следующих.

Замминистра обороны страны Цезарий Томчик сообщил, что Польша получила предварительное согласие Госдепа США на производство ракет для систем ПВО Patriot на предприятиях своей оборонной промышленности, сообщает RMF24.

«С военной точки зрения это стало бы для нас важной способностью, – сказал Томчик. – Польша закупает большое количество оборудования за границей и хочет, чтобы производство комплектующих и связанные с ним сервисные услуги были размещены на Висле».

Усилия, направленные на то, чтобы Польша могла производить ракеты для Patriot, продолжались давно. Вашингтон скорее всего не был готов делиться такими уникальными возможностями, но сейчас отношение может быть другим.

Нынешнее производство ракет PAC-3 MSE (новейшей версии, которую, по неофициальным сообщениям, цитируемым Defence24, должна производить Польша) составляет около 700 единиц в год. США хотят увеличить его до 2 тысяч до конца 2030 года.

Польская армия уже использует две батареи системы Patriot и ждет шесть следующих. Ракета PAC-3 MSE – это новейшая ракета, но есть также более старые версии или альтернативы другим компаниям.

По словам Томчика, американцы должны были быть «очень заинтересованы» в сценарии, по которому Польша производила бы ракеты большой дальности для систем HIMARS или ракеты Hellfire, которые используются, в частности, в вертолетах Apache.

