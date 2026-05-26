Умеров неожиданно приехал в Берлин 26.05.2026, 18:08

Рустем Умеров

Переговоры с представителями ЕС проходили в закрытом формате.

Главный переговорщик Украины Рустем Умеров прибыл в Берлин для переговоров с представителями Германии, Франции и Великобритании, сообщает Politico.

По данным издания, во вторник Умеров встретится с советниками по вопросам национальной безопасности стран группы EС - Германии, Франции и Великобритании.

Переговоры проходят в конфиденциальном формате. Представитель канцлера Германии Фридриха Мерца отказался комментировать встречу, сославшись именно на ее закрытый характер.

Украинское посольство в Берлине также не предоставило комментариев.

Накануне Умеров находился в Брюсселе, где проводил переговоры с представителями Европейской комиссии по сотрудничеству в оборонной сфере, а уже во вторник утром вылетел в Германию.

В Politico отметили, что переговоры проходят в критический момент после массированной атаки России на Киев и новых заявлений Москвы о «последовательных и системных ударах» по украинской столице.

Пресс-секретарь Умерова Диана Давитян подтвердила журналистам, что министр работает в Берлине.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com