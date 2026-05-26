Умеров неожиданно приехал в Берлин
- 26.05.2026, 18:08
Переговоры с представителями ЕС проходили в закрытом формате.
Главный переговорщик Украины Рустем Умеров прибыл в Берлин для переговоров с представителями Германии, Франции и Великобритании, сообщает Politico.
По данным издания, во вторник Умеров встретится с советниками по вопросам национальной безопасности стран группы EС - Германии, Франции и Великобритании.
Переговоры проходят в конфиденциальном формате. Представитель канцлера Германии Фридриха Мерца отказался комментировать встречу, сославшись именно на ее закрытый характер.
Украинское посольство в Берлине также не предоставило комментариев.
Накануне Умеров находился в Брюсселе, где проводил переговоры с представителями Европейской комиссии по сотрудничеству в оборонной сфере, а уже во вторник утром вылетел в Германию.
В Politico отметили, что переговоры проходят в критический момент после массированной атаки России на Киев и новых заявлений Москвы о «последовательных и системных ударах» по украинской столице.
Пресс-секретарь Умерова Диана Давитян подтвердила журналистам, что министр работает в Берлине.