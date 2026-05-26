Пол Маккартни сравнил славу Тейлор Свифт с «The Beatles» 3 26.05.2026, 17:39

Музыкант также называл себя «дедушкой» современного поколения звезд.

Пол Маккартни заявил, что мировая популярность Тейлор Свифт сопоставима с масштабом славы The Beatles во времена битломании, пише People (перевод — сайт Charter97.org).

83-летний экс-участник легендарной группы отметил, что видит явные параллели между успехом The Beatles и нынешним феноменом Свифт. При этом он подчеркнул, что певице вряд ли нужны советы от него.

«Она уже прекрасно со всем справляется», — отметил Маккартни с улыбкой.

Музыкант также пошутил, что для поколения современных поп-звезд он уже скорее «дедушка», чем старший коллега. По словам Маккартни, он знаком с Тейлор Свифт, Билли Айлиш, Оливией Родриго и Сабриной Карпентер благодаря семейным встречам и светским мероприятиям.

Артист высоко оценил новое поколение певиц, отметив их талант и сильные вокальные данные. Он добавил, что всегда готов дать совет, если его попросят.

Интересно, что в прошлом году Тейлор Свифт установила рекорд, ранее принадлежавший «The Beatles», разместив сразу семь песен в мировом топ-10 чарта одновременно. У британской группы в 1964 году было шесть таких хитов одновременно.

