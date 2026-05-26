Ядерное предупреждение для Лукашенко

  • 26.05.2026, 17:18
Макрон ответил на шантаж.

Российско-белорусские учения с элементами ядерного развертывания хоть и не вызвали панику в соседних европейских столицах, но существенно подняли градус напряжения между диктаторским союзом и ЕС, пишет «Салiдарнасць».

Пикантность ситуации в том, что после того как евроатлантическое единство стало давать все большую трещину, у Евросоюза остался фактически единственный субъект с собственным ядерным вооружением — Франция.

Есть, конечно, еще Великобритания и американское ядерное оружие, которые должны прикрывать безопасность Европы в рамках обязательств НАТО, но все мы видим, что сейчас происходит с НАТО.

В соответствии с Конституцией Французской Республики, еще со времен де Голля, именно президент — единственный уполномоченный человек, способный отдать приказ о применении ядерного оружия. Французская ядерная мощь относительно компактна — не более 400 боеголовок — и не стремится к паритету с РФ или США, однако имеет достаточный потенциал для нанесения уничтожающего удара по агрессору.

Красота и изящность ядерной доктрины Франции в том, что французы не прописывают «красных линий» и четких барьеров, за которыми следует применение ЯО. Это позволяет им маневрировать и балансировать в вопросах сдерживания.

Более того, ядерные силы Франции не входят в интегрированное ядерное командование НАТО, а это значит, что могут играть собственную игру без согласования с США и Великобританией — остальными обладательницами ядерного оружия в НАТО.

Ну и самое интересное во французской доктрине — допуск превентивного ядерного удара для «защиты жизненных интересов», к которым может относиться и безопасность Европы, на что достаточно четко намекает в своих заявлениях Эммануэль Макрон.

Таким образом, беспрецедентный звонок Макрона Лукашенко — это, по сути, предупреждение о том, какие прямые последствия могут повлечь за собой попытки ядерного шантажа со стороны диктаторского союза.

Полагаю, что ознакомление с концепцией «превентивного ядерного удара» по условным Осиповичам, откуда Путин руками Лукашенко сейчас грозит Европе, должно охладить горячие головы по московскую сторону баррикад.

Ну а для Лукашенко это напоминание о том, что если очень хочется стать субъектом в ядерной игре, то нужно быть готовым и к тому, что по твоей территории нанесут удар, не дожидаясь момента, пока ты реализуешь свои угрозы.

