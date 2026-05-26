Chrysler готовит два дешевых кроссовера 26.05.2026, 17:06

Стартовая цена находиться в диапазоне около 20 тысяч долларов.

Chrysler готовит возвращение в массовый сегмент и уже в ближайшие годы выпустит два новых кроссовера стоимостью менее 30 тысяч долларов. Модели получат названия Arrow и Arrow Cross, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Оба автомобиля станут компактными внедорожниками. По данным инсайдеров, дилерам уже показывали один из будущих автомобилей под названием Pronto — его стартовая цена якобы находилась в диапазоне около 20 тысяч долларов.

Arrow и Arrow Cross будут отличаться дизайном. Один из кроссоверов получит более спортивный силуэт в стиле купе и станет конкурентом Buick Envista и Encore GX.

Технические характеристики пока держатся в секрете, однако ожидается электрифицированная версия. Также Chrysler может использовать новый турбомотор Hurricane от Jeep — 2,0-литровый двигатель мощностью 325 лошадиных сил.

Кроме двух доступных внедорожников компания разрабатывает и более крупный кроссовер Airflow, который, вероятно, будет стоить менее 40 тысяч долларов.

На фоне стремительного роста цен на автомобили Stellantis делает ставку именно на доступные модели. Средняя стоимость новой машины в США уже приблизилась к 50 тысячам долларов, и производители все чаще теряют покупателей из-за высокой цены.

