закрыть
26 мая 2026, вторник, 18:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Chrysler готовит два дешевых кроссовера

  • 26.05.2026, 17:06
Chrysler готовит два дешевых кроссовера

Стартовая цена находиться в диапазоне около 20 тысяч долларов.

Chrysler готовит возвращение в массовый сегмент и уже в ближайшие годы выпустит два новых кроссовера стоимостью менее 30 тысяч долларов. Модели получат названия Arrow и Arrow Cross, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Оба автомобиля станут компактными внедорожниками. По данным инсайдеров, дилерам уже показывали один из будущих автомобилей под названием Pronto — его стартовая цена якобы находилась в диапазоне около 20 тысяч долларов.

Arrow и Arrow Cross будут отличаться дизайном. Один из кроссоверов получит более спортивный силуэт в стиле купе и станет конкурентом Buick Envista и Encore GX.

Технические характеристики пока держатся в секрете, однако ожидается электрифицированная версия. Также Chrysler может использовать новый турбомотор Hurricane от Jeep — 2,0-литровый двигатель мощностью 325 лошадиных сил.

Кроме двух доступных внедорожников компания разрабатывает и более крупный кроссовер Airflow, который, вероятно, будет стоить менее 40 тысяч долларов.

На фоне стремительного роста цен на автомобили Stellantis делает ставку именно на доступные модели. Средняя стоимость новой машины в США уже приблизилась к 50 тысячам долларов, и производители все чаще теряют покупателей из-за высокой цены.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ложный «моральный эквивалент»
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров
Источник путинской власти иссякает
Источник путинской власти иссякает Аббас Галлямов
По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина