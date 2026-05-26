Украинские пограничники опровергли абсурдное заявление Вольфовича 2 26.05.2026, 15:47

2,588

Киев заявил о лжи режима Лукашенко.

Режим Лукашенко утверждает о так называемых ежедневных попытках пересечения украинскими беспилотниками белорусской границы. Украинские пограничники заявили об абсурдности этих заявлений.

Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович 26 мая в Москве на заседании Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, заявил, что якобы ежедневно средства ПВО фиксируют регулярное пересечение границы Беларуси и Украины боевыми БпЛА и «их падение на территории», пишет БелТА.

«В некоторых случаях это не случайные атаки, а попытки поразить элементы пограничной инфраструктуры, прикрываясь якобы случайными залетами. Только за последнюю неделю их было 116. К ним 59 раз применяли силы дежурной службы», — утверждает он.

Представитель ГПСУ Андрей Демченко в комментарии «Украинской правде» назвал эти заявления «абсурдными» и заявил, что это «очередная попытка Беларуси обвинить в чем-то Украину и перебросить на ответственность».

«У меня вопрос — это же сколько приходилось себя сдерживать, чтобы молчать о таких „провокациях“ украинцев. И к тому же их ПВО вероятно может фиксировать только украинские средства, потому что то, что залетает в Украину из Беларуси они почему-то не фиксируют», — сказал Демченко.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com