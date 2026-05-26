Daily Mail: Опасения по поводу здоровья Путина усилились 26.05.2026, 16:13

Стресс и политическая ситуация могли повлиять на его здоровье.

После публичного выступления Путина в западных СМИ вновь усилились обсуждения его здоровья на фоне замеченных оговорок и пауз в речи, что спровоцировало очередную волну политических и медийных спекуляций в социальных сетях, пишет Daily Mail (перевод — сайт Charter97.org).

Поводом для спекуляций стало выступление в Кремле, где глава Кремля, которому 73 года, неверно произнес слово «ура», что было интерпретировано критиками как признак ухудшения состояния.

Дополнительный резонанс вызвали заявления бывшего спичрайтера Кремля Аббаса Галлямова. Он сообщил, что впервые заметил у Путина «симптомы, похожие на последствия мини-инсульта» еще несколько лет назад и предположил, что стресс и политическая ситуация могли повлиять на его здоровье.

По его словам, в поведении президента могли наблюдаться тремор и изменения моторики, однако эти утверждения не подтверждены официальными источниками.

Обсуждение состояния Путина активно подхватывается как политическими оппонентами, так и медиа, включая украинские ресурсы.

Кремль традиционно не комментирует подобные слухи.

