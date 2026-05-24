закрыть
24 мая 2026, воскресенье, 12:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Путин уже даже слово «ура» выговорить нормально не может»

3
  • 24.05.2026, 11:48
  • 2,472
«Путин уже даже слово «ура» выговорить нормально не может»
Владимир Зеленский

Зеленский назвал «неадекватами» власти РФ после удара «Орешником» по Киевщине.

Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на ночной массированный удар РФ. Ключевой целью агрессора стали Киев и область, где было зафиксировано применение баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

Заявление по этому поводу Зеленский опубликовал в своем официальном аккаунте в Facebook.

По данным президента Украины, в результате атаки РФ пострадали более 80 человек. Также есть погибшие. Россияне в этот раз применили против Украины около 90 ракет разных типов, включая «Орешник». 36 ракет были баллистическими. Перехватить удалось не все. Также в воздушном пространстве Украины фиксировалось около 600 ударных дронов-камикадзе.

«Путин уже даже слово «ура» выговорить нормально не может, шамкает, а все еще своими ракетами побеждает жилые дома», - отметил президент Украины.

По его данным, среди целей россиян ночью оказались многоэтажки, школы, рынок, объект водоснабжения. «Орешник» был применен по городу Белая Церковь. «Реально неадекваты», - написал Зеленский.

Он подчеркнул, что агрессор должен нести последствия. Президент Украины призвал США, Европу, весь цивилизованный мир усилить давление на Москву.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин