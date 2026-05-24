«Путин уже даже слово «ура» выговорить нормально не может»3
- 24.05.2026, 11:48
Зеленский назвал «неадекватами» власти РФ после удара «Орешником» по Киевщине.
Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на ночной массированный удар РФ. Ключевой целью агрессора стали Киев и область, где было зафиксировано применение баллистической ракеты средней дальности «Орешник».
Заявление по этому поводу Зеленский опубликовал в своем официальном аккаунте в Facebook.
По данным президента Украины, в результате атаки РФ пострадали более 80 человек. Также есть погибшие. Россияне в этот раз применили против Украины около 90 ракет разных типов, включая «Орешник». 36 ракет были баллистическими. Перехватить удалось не все. Также в воздушном пространстве Украины фиксировалось около 600 ударных дронов-камикадзе.
«Путин уже даже слово «ура» выговорить нормально не может, шамкает, а все еще своими ракетами побеждает жилые дома», - отметил президент Украины.
По его данным, среди целей россиян ночью оказались многоэтажки, школы, рынок, объект водоснабжения. «Орешник» был применен по городу Белая Церковь. «Реально неадекваты», - написал Зеленский.
Он подчеркнул, что агрессор должен нести последствия. Президент Украины призвал США, Европу, весь цивилизованный мир усилить давление на Москву.