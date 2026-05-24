Россия ударила «Орешником» с кинетическими боеголовками по аэродрому в Киевской области 6 24.05.2026, 11:22

Первый в истории войны удар «Орешником» по столичному региону подтвердил спикер ВСУ.

В ночь с пятницы на субботу Россия нанесла удар по городу Белая Церковь в Киевской области баллистической ракетой средней дальности РС-26 «Рубеж» («Орешник») с кинетическими боеголовками, подтвердил РБК-Украина спикер Военно-воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Ранее об ударе «Орешником» сообщили мониторинговые Telegram-каналы со ссылкой на появившиеся в интернете видео. На опубликованных кадрах запечатлен характерный момент прилета «Орешника» с разделением боевых блоков, способных нести ядерные боеголовки.

Версию об ударе «Орешником» с кинетическими боеголовками также подтвердил в эфире Breakfest Show основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев. По его данным, удар мог быть нанесен по крупному транспортному аэродрому.

