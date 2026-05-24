Россияне ударили «Орешником» по Белой Церкви

Россияне ударили «Орешником» по Белой Церкви7
- 24.05.2026, 8:35
В ночь на 24 мая российские войска нанесли удар «Орешником» по Белой Церкви в Киевской области Украины, пишет «Фокус».
Видео вероятного удара «Орешником» по Белой Церкви обнародовали местные телеграмм-каналы.
Впоследствии в сети также появилось видео, на котором видно падение «Орешника» с близкого ракурса.
На момент публикации материала информации о пострадавших в результате удара «Орешником» по Белой Церкви не было.