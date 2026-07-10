В Витебске появились светофоры с васильками

В Витебске появились светофоры с васильками1
- 10.07.2026, 12:15
Фотофакт.
Накануне международного фестиваля «Славянский базар» на нескольких светофорах в Витебске появились изображения васильков — символа этого мероприятия. Специальные яркие наклейки разместили на желтых сигналах светофоров, пишет Times.by.
Такие светофоры можно увидеть на пяти перекрестках города: на площадях Победы и Свободы, возле городской ратуши, на улице Замковой и на Московском проспекте. Позже подобное оформление планируют сделать и на других оживленных улицах Витебска.
После окончания «Славянского базара» наклейки с васильками снимать не планируют, поэтому оригинальное оформление светофоров останется частью городского ландшафта.