В Витебске появились светофоры с васильками 1 10.07.2026, 12:15

Фотофакт.

Накануне международного фестиваля «Славянский базар» на нескольких светофорах в Витебске появились изображения васильков — символа этого мероприятия. Специальные яркие наклейки разместили на желтых сигналах светофоров, пишет Times.by.

Такие светофоры можно увидеть на пяти перекрестках города: на площадях Победы и Свободы, возле городской ратуши, на улице Замковой и на Московском проспекте. Позже подобное оформление планируют сделать и на других оживленных улицах Витебска.

После окончания «Славянского базара» наклейки с васильками снимать не планируют, поэтому оригинальное оформление светофоров останется частью городского ландшафта.

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