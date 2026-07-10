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В Витебске появились светофоры с васильками

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  • 10.07.2026, 12:15
В Витебске появились светофоры с васильками

Фотофакт.

Накануне международного фестиваля «Славянский базар» на нескольких светофорах в Витебске появились изображения васильков — символа этого мероприятия. Специальные яркие наклейки разместили на желтых сигналах светофоров, пишет Times.by.

Такие светофоры можно увидеть на пяти перекрестках города: на площадях Победы и Свободы, возле городской ратуши, на улице Замковой и на Московском проспекте. Позже подобное оформление планируют сделать и на других оживленных улицах Витебска.

После окончания «Славянского базара» наклейки с васильками снимать не планируют, поэтому оригинальное оформление светофоров останется частью городского ландшафта.

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