Известный Z-блогер «Тринадцатый» арестован 1 10.07.2026, 12:40

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Егор Гузенко

Ранее он критиковал Путина.

О заключении военного Z-блогера Егора Гузенко в СИЗО по статье 282 УК сообщается в его телеграм-канале. Также был объявлен сбор на адвоката. При этом подробности дела не раскрываются.

В среду администрация канала сообщила, что Гузенко был задержан.

«Особенно больно осознавать, что речь идет о человеке, который все это время помогал нашим бойцам. Благодаря Егору собиралась гуманитарная помощь, оказывалась поддержка тем, кто в ней нуждался. Он никогда не оставался в стороне и всегда открыто высказывал свою позицию. Теперь его обвиняют в экстремизме», — говорилось в сообщении. Другие детали не приводились.

Канал Гузенко насчитывает около 230 тысяч подписчиков. Блогер в том числе был известен критикой российского военного руководства.

Также он обвинял Владимира Путина во лжи, когда тот заявлял, что отключения мобильной связи нужны для защиты населения. Позже его соратники заявили, что Гузенко отправили в «мясной штурм»; позднее стало известно, что он выжил.

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