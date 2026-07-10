Названы лидеры роста цен в Беларуси 10.07.2026, 12:28

Больше всего за последний год выросла стоимость платных услуг.

Годовая инфляция в Беларуси по итогам июня составила 4,3%, сообщает Белстат. Для сравнения: в мае рост цен в годовом выражении составлял 4,8%, а в апреле — 5,4%.

Больше всего за последний год выросла стоимость платных услуг — на 8,8%. Цены на продукты питания увеличились на 3,4%, а на непродовольственные товары — на 2,1%.

При этом с 1 июня в Беларуси были повышены тарифы на ряд жилищно-коммунальных услуг: подогрев воды, отопление, а также электроэнергию для отдельных категорий потребителей. Первые платежки с новыми тарифами граждане получат в июле.

За месяц — в июне по сравнению с маем — потребительские цены выросли на 0,3%. Наиболее заметно подорожали услуги — на 0,8%. Продукты прибавили в цене 0,3%, непродовольственные товары — 0,1%.

Ранее председатель Национального банка Беларуси Роман Головченко отмечал, что динамика цен на товары и услуги в целом складывается немного лучше ожидаемых прогнозов.

Власти рассчитывают, что по итогам 2026 года инфляцию удастся удержать в пределах 7% годовых.

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