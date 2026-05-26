26 мая 2026, вторник, 16:46
Блогер «восстановил» старый Минск с помощью ИИ

  • 26.05.2026, 16:40
Как могло бы выглядеть Раковское предместье столицы?

Блогер Валентин Милешко показал часть исторической застройки центра Минска, которую снесли в конце 60-х годов ради строительства Парковой мегистрали, позже носившей имя Машерова, а сейчас известной как проспект Победителей и торгового дома «На Немиге».

Для этого он использовал старые фото столицы, раскрашенные с помощью искусственного интеллекта. Получившиеся изображения блогер опубликовал в Threads.

«Так мог бы выглядеть старый Минск сейчас, если бы не снос исторических зданий в районе Немиги в 1960-70-х годах. Цвета и «реставрация» выполнены искусственным интеллектом», — пишет он.

Многие пользователи высказали сожаление по поводу уничтожения исторического центра столицы в советское время. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Это был бы совершенно другой Минск — и, судя по всему, гораздо более живой, чем тот, что мы видим сейчас.

— Каждый раз так грустно осознавать, что все могло быть иначе. Это почти один в один старый город в Вильнюсе, и все утрачено.

— Минск, который мы потеряли. Маленький Вильнюс.

— А теперь в ТЦ «На Немиге» никого нет, и туда на открытую часть второго этажа как в общественный туалет ходят.

— Как красиво и как жалко.

Раковское предместье — один из старейших исторических районов Минска, он начал формироваться в XI веке. На его территории находились самые старые улицы — Завальная, Замковая, Подзамковая. Сам район представлял собой один из посадов, вынесенных за пределы Минского детинца, а затем вошел в черту города.

