«На пятый год эмиграции вижу, как белорусы покупают в Польше жилье» 26.05.2026, 16:21

Белорусы продолжают покидать родину.

Своей историей подготовки к вынужденной эмиграции поделилась пользовательница Threads под ником sia_yakusheva.

«Через 10 дней мы с мужем, ребенком и котом в охапку улетаем, купив билеты в один конец, - пишет она. - Решение приняли в начале мая и уже давно бы уехали, если бы не документы на кота. Сейчас понимаю, что наша привычная жизнь здесь в Беларуси почти закончена, чему я безмерно рада.

Нам осталось ровно 10 дней, за которые нужно провернуть невозможное. Срочно продать машину по стоимости ниже рынка. Забрать ребенка из сада в пятницу и пять дней оберегать его от каждого чиха, чтобы он не подцепил простуду перед вылетом. Упаковать ВСЮ жизнь в три-четыре чемодана, сдать ключи от съемной квартиры.

При этом мы пока только забронировали гостиницу на несколько дней. По сути, мы летим в никуда. Но самое «приятное» - это реакция окружения. Некоторые крутят пальцем у виска, называют нас безответственными эгоистами. Внука, видите ли, забираем в другую страну, хотя его и так особо не рвутся часто видеть. А чтобы нас заякорить тут, предлагают оставить кота. Мол, для него поездка - это стресс. Я и сама знаю, что стресс, но ни за что не оставлю своего рыжего родственникам. Он просто сдохнет, он кроме нас никому не нужен. Чуть что, так даже к ветеринару не сводят. Но мосты сожжены. И я пока не знаю, что из всего этого получится, но очень интересно, как все сложится дальше».

Пользователи соцсети поддержали решение о переезде, многие поделились советами. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Поддерживаю ваше решение. Раз квартира съёмная, ничего не теряете радикально. Как бы ни было, это будет мощный опыт. Если знаете английский, будет легче. Если имеете востребованную профессию, тоже хорошо. На месте найдёте товарищей. Люди помогут. На пятый год эмиграции вижу, как белорусы покупают в Польше жильё

— Отличное решение. Всячески поддерживаю. 5 лет назад как раз в это же время делали ковидные прививки, чтобы улететь в Грузию. С тех пор уже пережили второй переезд, но Грузия навсегда в сердечке. С удовольствием бы там и жил.

— Запишите себе на листок все, от чего уезжаете, все, что заставило вас это сделать. Потом перечитывайте, когда в эмиграции станет сложно. Со временем недостатки в родной стране забываются, сложности в новом месте наваливаются и появляются мысли, а не вернуться ли. Вот тогда этот список и пригодится.

— Мы так уезжали семь лет назад. Больше всего развлекала реакция: «квартиру продали? В Минске?» и взгляд как на лохов. Жаль, что не сделали этого раньше. Никакую одежду брать с собой не надо. Велосипед надо было брать (скучаю по своему). Животных брать с собой сразу обязательно! Когда было трудно в первое время, только эта меховая подружка и утешала. Давала чувство стабильности. Будет трудно года четыре. Потом полегчает.

— Большинство осуждающих- они осуждают себя, что им смелости не хватает на такие поступки. Пусть все получится лучше, чем в мечтах!

— Вы молоды и все у вас получится! Мне 72, и я бы тоже уехала, но возраст! Главное не жалеть о сделанном!

— Все получится! Уехала четыре года назад, и не было ни одного дня, чтобы я подумала, что зря. Все не зря!

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com