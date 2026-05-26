Как выглядит новая банкнота 200 рублей

Как выглядит новая банкнота 200 рублей1
- 26.05.2026, 15:09
Национальный банк Республики Беларусь представил обновленную банкноту, которая поступит в обращение уже с 1 июня.
Новая купюра выпущена в рамках планового обновления дизайна и защитных элементов банкнот образца 2009 года. Также это позволит постепенно заменить изношенные и поврежденные банкноты на новые, пригодные для дальнейшего использования.
Что изменилось:
— факсимиле подписи бывшего главы Нацбанка Петра Прокоповича заменена на актуальную подпись нынешнего руководителя Романа Головченко;
— вместо обозначения образца «2009» теперь указан год выпуска в обращение — «2026»;
— на лицевой стороне добавлено название архитектурного объекта — Могилёвский областной художественный музей имени П. В. Масленикова;
— модернизирован защитный комплекс: появился дополнительный водяной знак-филигрань, расширена защитная нить с визуальными эффектами, а сама бумага стала более прочной, что повысит износостойкость и срок службы купюры.