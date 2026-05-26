Как выглядит новая банкнота 200 рублей 1 26.05.2026, 15:09

1,596

Она появится в обращении уже с 1 июня.

Национальный банк Республики Беларусь представил обновленную банкноту, которая поступит в обращение уже с 1 июня.

Новая купюра выпущена в рамках планового обновления дизайна и защитных элементов банкнот образца 2009 года. Также это позволит постепенно заменить изношенные и поврежденные банкноты на новые, пригодные для дальнейшего использования.

Что изменилось:

— факсимиле подписи бывшего главы Нацбанка Петра Прокоповича заменена на актуальную подпись нынешнего руководителя Романа Головченко;

— вместо обозначения образца «2009» теперь указан год выпуска в обращение — «2026»;

— на лицевой стороне добавлено название архитектурного объекта — Могилёвский областной художественный музей имени П. В. Масленикова;

— модернизирован защитный комплекс: появился дополнительный водяной знак-филигрань, расширена защитная нить с визуальными эффектами, а сама бумага стала более прочной, что повысит износостойкость и срок службы купюры.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com