26 мая 2026, вторник, 16:33
  26.05.2026, 15:09
Как выглядит новая банкнота 200 рублей

Она появится в обращении уже с 1 июня.

Национальный банк Республики Беларусь представил обновленную банкноту, которая поступит в обращение уже с 1 июня.

Новая купюра выпущена в рамках планового обновления дизайна и защитных элементов банкнот образца 2009 года. Также это позволит постепенно заменить изношенные и поврежденные банкноты на новые, пригодные для дальнейшего использования.

Что изменилось:

— факсимиле подписи бывшего главы Нацбанка Петра Прокоповича заменена на актуальную подпись нынешнего руководителя Романа Головченко;

— вместо обозначения образца «2009» теперь указан год выпуска в обращение — «2026»;

— на лицевой стороне добавлено название архитектурного объекта — Могилёвский областной художественный музей имени П. В. Масленикова;

— модернизирован защитный комплекс: появился дополнительный водяной знак-филигрань, расширена защитная нить с визуальными эффектами, а сама бумага стала более прочной, что повысит износостойкость и срок службы купюры.

