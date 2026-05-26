закрыть
26 мая 2026, вторник, 15:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп снова идет на медосмотр

  • 26.05.2026, 14:55
Трамп снова идет на медосмотр
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

В Белом доме отмечают «отличную физическую форму» президента.

Президент США Дональд Трамп готовится к очередному медицинскому осмотру. Частые визиты к врачам вызывают внимание к состоянию здоровья американского лидера.

Об этом сообщает The Washington Post.

Дональд Трамп, которому уже почти 80 лет, должен пройти плановый медицинский осмотр в военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. Это будет уже третий или четвертый визит в медучреждение за последние 13 месяцев.

Такое количество медицинских обследований является нетипичным для президентской практики, поскольку обычно главы Белого дома проходят комплексный осмотр только раз в год. Частота визитов усиливает общественное внимание к физическому и когнитивному состоянию политика.

Позиция Белого дома и сомнения экспертов

В администрации США отмечают, что Трамп находится в «отличной физической форме» и не имеет ограничений в исполнении обязанностей. Ранее врачи Белого дома также заявляли о его «исключительных показателях».

В то же время независимые медицинские эксперты ставят под сомнение полноту обнародованной информации и указывают, что Белый дом не раскрывает полного объема данных о проведенных процедурах.

В частности, в публичном пространстве фиксировались синяки на руках президента, периодические отеки ног и эпизоды усталости во время мероприятий. Ранее у Трампа также диагностировали хроническую венозную недостаточность.

Медики отмечают важность регулярного оценивания памяти и скорости принятия решений для руководителей государств старшего возраста. Сам Трамп заявлял, что успешно проходил когнитивные тесты и призвал обязать всех кандидатов проходить проверку интеллекта.

Обсуждение состояния здоровья Трампа

В медийном пространстве уже активизировались обсуждения состояния здоровья 79-летнего президента США из-за особенностей его поведения во время публичных выступлений.

Отдельные врачи высказывают предположения о возможных неврологических нарушениях, в частности лобно-височной деменции. В частности, физиотерапевт Адам Джеймс считает, что нарушение походки, невнятная речь и проблемы с контролем импульсов могут свидетельствовать о поражении лобной доли мозга.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ложный «моральный эквивалент»
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров
Источник путинской власти иссякает
Источник путинской власти иссякает Аббас Галлямов
По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина