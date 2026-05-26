В Бельгии поезд столкнулся со школьным автобусом на переезде 26.05.2026, 15:21

Стали известны масштабы последствий.

В Бельгии школьный микроавтобус столкнулся с поездом. Из-за аварии погибли четыре человека, из них двое – дети. Еще пятеро пассажиров получили серьезные травмы и были госпитализированы.

По данным местных СМИ, трагедия произошла утром 26 мая на железнодорожном переезде в городе Бюггенхаут, что в Восточной Фландрии. Предварительно известно, что шлагбаум был опущен, а светофор показывал красный свет.

В момент столкновения внутри автобуса находились девять пассажиров. Четверо из них погибли: двое детей в возрасте 12 и 15 лет, 27-летний сопровождающий и водитель. Пятеро детей с тяжелыми ранениями были доставлены в больницу. Среди пассажиров поезда пострадавших нет.

Представитель компании Infrabel сообщил, что машинист применил экстренное торможение, однако избежать удара не удалось. Поезд двигался в направлении станции Бюггенхаут и замедлялся перед остановкой.

«Столкновение произошло в 08:08. На камерах наблюдения видно, что светофор был красным, а шлагбаум опущен. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Поезд направлялся к станции Бюггенхаут и уже замедлялся, однако удар был очень сильным. Это черный день для Infrabel, и наши мысли с жертвами и их близкими», – отметил представитель Томас Баекен.

Прокуратура Восточной Фландрии назначила эксперта для выяснения причин трагедии. В городе ввели муниципальную фазу плана чрезвычайных ситуаций.

