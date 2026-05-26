Белорусам приготовили финансовые «сюрпризы» 3 26.05.2026, 9:20

5,842

Появятся новые деньги, а «Коммуналка» подорожает.

Кредиты подешевеют, а «коммуналка» подорожает. Все изменения для белорусов с 1 июня

С 1 июня в Беларуси вступают в силу сразу несколько заметных финансовых изменений. Вырастут некоторые коммунальные тарифы, а в обращение поступит обновленная банкнота номиналом 200 рублей. «Онлайнер» собрал главные изменения, которые начнут действовать совсем скоро.

Новая банкнота номиналом 200 рублей

В первый день лета в обращении появится обновленная банкнота номиналом 200 рублей. Все-таки деноминация и ввод новых купюр случились десять лет назад, поэтому банкнотный ряд постепенно обновляли, и теперь очередь дошла до купюры в 200 рублей.

Внешне новая банкнота будет немного отличаться от нынешней — уже можно посмотреть, какие изменения появились.

Так, на купюре появится подпись нынешнего главы Нацбанка Романа Головченко вместо подписи Петра Прокоповича, заменят год — с 2009 на 2026, а также подпишут изображенное здание — Могилевский областной художественный музей имени Масленикова.

Кроме того, на купюре появился дополнительный водяной знак с числом 200, защитную нить сделали шире и заметнее, а саму банкноту покрыли лаком с двух сторон, чтобы она медленнее изнашивалась.

При этом, если у вас есть старые 200-рублевые купюры образца 2009 года, с ними ничего делать не нужно, этими банкнотами можно рассчитываться как обычно.

Дедлайн по уплате подоходного налога

Белорусам, которые подавали декларацию о доходах за 2025 год, нужно не позже 1 июня заплатить подоходный налог.

Речь о тех, кто самостоятельно декларировал доходы — например, полученные из-за границы, от продажи второй квартиры или второго автомобиля, криптовалюты или сверхдоходов.

Проверить начисления можно в личном кабинете плательщика, оплатить налог можно через ЕРИП, мобильный или интернет-банк.

Если не заплатить вовремя, штраф может составить до 15% суммы налога, а при умышленном нарушении — до 40%.

Появятся ограничения по картам

Клиентам Беларусбанка с 1 июня надо быть готовым к изменениям в обслуживании карточек. Теперь каждому клиенту будут оформлять не больше одной карты каждого типа (включая карты рассрочки) независимо от валюты счета и формы выпуска.

Это значит, что нельзя оформить вторую такую же карту (например, Visa Classic) даже в другой валюте. Также не получится иметь одновременно виртуальную и пластиковую версии одной и той же карты.

Ту же карту нельзя будет перевыпустить раньше чем за три месяца до окончания срока действия. Исключение — потеря карты: в таком случае ее перевыпустят сразу.

В Беларусбанке также уточнили перечень оснований, чтобы прекратить операции по карточке (включая блокировку). Как пояснили в банке, это позволит оперативно реагировать на подозрительные операции и лучше защищать средства клиентов.

Кроме того, с 15 июня будут действовать суточные лимиты на переводы в адрес белорусских компаний, связанных с азартными играми: 600 рублей в сутки для карт клуба «Бархат» и 3000 рублей для остальных дебетовых карт.

С 15 июня также появятся месячные лимиты на операции за границей. Для обычных дебетовых карт сумма переводов и оплат за пределами Беларуси составит до 89 000 рублей в месяц, для корпоративных карт — до 899 000 рублей. Отмена лимита возможна только для корпоративных карточек.

Как пояснили в банке, эти меры помогают защитить клиентов от мошенничества и несанкционированных списаний.

Новые рейсы из Минска

С 24 июня «Белавиа» начинает летать в Уфу, время в пути составит около трех часов. Регулярные рейсы будут выполняться каждую среду:

Вылет из Минска — в 09:30, прибытие в Уфу — в 14:20.

Обратный рейс из Уфы — в 15:20, прибытие в Минск — в 16:20.

Билеты — от 350 рублей в одну сторону и от 656 рублей туда-обратно.

А с 15 июня прямой рейс свяжет Минск и Чебоксары, полеты будет выполнять компания «Аэрофлот».

Подорожает «коммуналка»

С 1 июня вырастут тарифы на отдельные жилищно-коммунальные услуги.

Тариф на тепловую энергию для отопления и горячего водоснабжения вырастет на 7,3% и составит 29,2224 рубля за 1 гигакалорию.

Также на 7,3% вырастет стоимость электроэнергии для отопления, она составит 0,0487 рубля за 1 кВт·ч.

Кому отключат горячую воду

Ни один летний месяц не обойдется без этого напоминания: проверяйте свой адрес и сроки отключения горячей воды. Профилактические работы проводят два столичных поставщика услуг: «Минсккоммунтеплосеть» и «Минскэнерго», график отключения на июнь и адреса проверяйте по этой ссылке.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com