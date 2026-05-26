Путин разрешил организованный завоз в РФ мигрантов из Таджикистана 7 26.05.2026, 9:29

2,410

иллюстративное фото

России не хватает 1,5 млн работников.

Правитель РФ Владимир Путин утвердил обновленное соглашение с Таджикистаном об организованном наборе граждан республики для работы на территории России. Протокол о внесении изменений был подписан в Душанбе 9 октября 2025 года. Документ предусматривает подготовку трудовых мигрантов из Таджикистана по российским программам среднего профессионального образования и профессионального обучения на территории обеих стран.

Также желающие устроиться на работу в РФ граждане республики смогут проходить дактилоскопию, фотографирование и медицинское обследование у себя на родине. Для этого Россия создаст в Душанбе представительство МВД и организацию, которая будет координировать данную работу. Решение принято в целях стимулирования организованного завоза мигрантов из Таджикистана и обеспечения им достойных, легальных и безопасных условий труда, а также удовлетворения российского спроса на квалифицированную рабочую силу.

Осенью 2025 года Путин говорил, что в России проживают и работают более миллиона граждан Таджикистана или 10% населения республики. При этом эксперты РАНХиГС называли цифру в 3 млн. Путин подчеркивал, что выходцы из этой страны активно задействуются в строительстве, коммунальном хозяйстве, транспорте и логистике, внося «весомый вклад» в развитие российской экономики. «Мы стремимся обеспечить гражданам Таджикистана достойные условия труда и социальной защиты», — отмечал он.

По оценкам Bloomberg Economics, России не хватает 1,5 млн работников, что сопоставимо с населением таких городов, как Екатеринбург или Новосибирск. При этом к концу десятилетия дефицит кадров в стране достигнет 3 млн человек, прогнозировал Российский союз промышленников и предпринимателей.

Проблемы на рынке труда обострились после вторжения в Украину: 300 тысяч человек были мобилизованы, более 1 млн ушли на контрактную службу, многие уехали на ПМЖ за границу. По оценке демографа Игоря Ефремова, массовая эмиграция привела к сокращению рабочей силы на 300-400 тысяч человек. При этом еще до войны, в 2015–2022 годах, численность населения России трудоспособного возраста уменьшилась на 4,9 млн, подсчитывал Bloomberg.

