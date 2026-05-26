Forbes: На Солнце скоро может произойти супервспышка
- 26.05.2026, 9:38
Она повлияет на все население Земли.
Ученые заявляют о повышенном риске возникновения чрезвычайно мощных солнечных вспышек, известных как супервспышки. Эти явления способны вывести из строя спутники, энергосети и системы связи, а также подвергнуть опасности космонавтов, пишет Forbes.
В исследовании, опубликованном в журнале Journal of Geophysical Research: Space Physics, ученые под руководством Национального автономного университета Мексики представили систему прогнозирования солнечных вспышек высшего класса, интенсивность которых превышает класс X10 по стандартной шкале.
По словам ученых, в течение текущего 25-го солнечного цикла Солнце, возможно, уже должно было произвести солнечную вспышку высшего класса. Всего исследователи проанализировали данные, собранные в период с 1975 по 2025 год с помощью геостационарных оперативных экологических спутников, и выявили 37 супервспышек так называемого «S-класса» в предыдущих солнечных циклах.
Вместо того чтобы пытаться предсказать точный момент возникновения вспышки, ученые разработали вероятностную систему, предназначенную для определения периодов времени и областей на Солнце, где вероятность возникновения экстремальных вспышек выше. Так исследователи обнаружили два повторяющихся солнечных ритма – циклы продолжительностью примерно 1,7 года и семь лет – связанные с массивными колебаниями в солнечной плазме. Когда оба цикла совпадают в положительной фазе, вероятность вспышки «S-класса» резко возрастает.
Всего ученые определили два основных периода в течение 25-го солнечного цикла, когда вероятность супервспышки «S-класса» наиболее высока. Один из них охватывает период с середины 2025 по середину 2026 года, а другой прогнозируется на начало-середину 2027 года.
Также ученые предположили, что повышенная солнечная активность может повлиять на планирование будущих пилотируемых космических полетов. С завершением миссии NASA «Артемида II», в ходе которой четыре астронавта совершили полет вокруг Луны, эта опасность, похоже, миновала.