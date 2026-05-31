Лукашенко превратился в облезлого Табаки

Лукашенко превратился в облезлого Табаки1
- Telegram-канал «СерпомПо»
- 31.05.2026, 19:24
Время диктатора давно вышло.
Лукашенко, исполняя роль облезлого Табаки при постаревшем, покусанном Шерхане (гений геополитики), за «кусок мяса» высказался вслед за кремлёвским хозяином об Армении, можно сказать, что подвыл:
«Армянам надо быть очень аккуратными, чтобы, упаси господь, не повторить то, что произошло в Украине… В Украине все ровно так начиналось… Чтобы они, армяне, которые только что вышли из одной войны, не попали в тяжелую ситуацию в связи с этим. Не надо спешить. Надо просто подумать, надо быть мудрыми людьми».
В Армении сделают так, как надо её народу, Лукашенко. Ни вас, ни Путина слушать не будут, облокотились там на ваши советы.
И будет действительно так, как в Украине: не удалось вам ее согнуть, как и Молдову. И Армению тоже не удастся. Это совершенно очевидно.
Ваше время давно вышло, Лукашенко. Только вы этого не понимаете. Единственное, что есть у вас натурального вместе с вашим московским другом – страх. Все остальное – ложь.
