Норвегия сенсационно выиграла «бронзу» ЧМ по хоккею

Норвегия сенсационно выиграла «бронзу» ЧМ по хоккею2
- 31.05.2026, 19:36
Скандинавы обыграли канадцев.
В матче за бронзовые медали чемпионата мира по хоккею 2026 года в Швейцарии сборная Норвегии сенсационно обыграла Канаду со счётом 3:2 в овертайме.
Канадская команда считалась явным фаворитом встречи, однако норвежцы смогли навязать борьбу и добиться исторического результата.
Счёт в матче был открыт в первом периоде — Матиас Эмилио Петтерсен вывел Норвегию вперёд. Во второй двадцатиминутке Стиан Солберг удвоил преимущество скандинавов.
В концовке третьего периода канадцы сумели вернуться в игру: Роберт Томас сначала сократил отставание, а за восемь секунд до сирены оформил второй гол, сравняв счёт.
Тем не менее в овертайме победу Норвегии принёс точный бросок Ноа Стена.
Итог матча:
Канада — Норвегия — 2:3 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 0:1)
Шайбы:
0:1 — Петтерсен (Касастул, 06:44)
0:2 — Солберг (Брандсегг-Нигор, Йоханнесен, 32:29)
1:2 — Томас (58:44)
2:2 — Томас (О’Райлли, Селебрини, 59:52)
2:3 — Стен (63:32)