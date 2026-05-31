31 мая 2026, воскресенье, 20:22
Норвегия сенсационно выиграла «бронзу» ЧМ по хоккею

  • 31.05.2026, 19:36
Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Скандинавы обыграли канадцев.

В матче за бронзовые медали чемпионата мира по хоккею 2026 года в Швейцарии сборная Норвегии сенсационно обыграла Канаду со счётом 3:2 в овертайме.

Канадская команда считалась явным фаворитом встречи, однако норвежцы смогли навязать борьбу и добиться исторического результата.

Счёт в матче был открыт в первом периоде — Матиас Эмилио Петтерсен вывел Норвегию вперёд. Во второй двадцатиминутке Стиан Солберг удвоил преимущество скандинавов.

В концовке третьего периода канадцы сумели вернуться в игру: Роберт Томас сначала сократил отставание, а за восемь секунд до сирены оформил второй гол, сравняв счёт.

Тем не менее в овертайме победу Норвегии принёс точный бросок Ноа Стена.

Итог матча:

Канада — Норвегия — 2:3 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 0:1)

Шайбы:

0:1 — Петтерсен (Касастул, 06:44)

0:2 — Солберг (Брандсегг-Нигор, Йоханнесен, 32:29)

1:2 — Томас (58:44)

2:2 — Томас (О’Райлли, Селебрини, 59:52)

2:3 — Стен (63:32)

